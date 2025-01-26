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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.9 336 оценок

Создатель Ori и No Rest for the Wicked поддержал Фила Спенсера и осудил консольные войны

Gutsz
Новости

Томас Малер, создатель серии Ori и креативный директор Moon Studios, выступил с публичныи заявлением через социальные сети в поддержку подхода Фила Спенсера и Microsoft к индустрии видеоигр. В своем весьма длинном высказывании ветеран игровой индустрии раскритиковал консольные войны, назвав их «фантастически бессмысленными», и выразил надежду на более доступное будущее для всех геймеров.

Малер отметил, что консольный рынок уже более двух десятилетий ограничивается аудиторией в 100–150 миллионов игроков, а основным препятствием для его роста является высокая цена входа — необходимость покупать дорогостоящие устройства ради игр.

Представьте, если бы определенные фильмы можно было смотреть только на плеерах Sony или Samsung — это звучит абсурдно. Почему же с играми все еще так?

— заявил Томас Малер.

Разработчик также рассказал, что его команда сознательно отказалась от сотрудничества с Microsoft при создании No Rest for the Wicked, чтобы обеспечить возможность выпуска игры на PlayStation и Nintendo Switch. Это решение, по словам Малера, было продиктовано важностью поддержки кроссплея и доступности контента для широкой аудитории.

Несмотря на это, он высоко оценил усилия Xbox в продвижении идей мультиплатформенности и упрощения доступа к играм. Малер выразил надежду, что Sony в итоге примет аналогичную стратегию, а Nintendo, как всегда, останется верна своему уникальному пути.

Люди должны выбирать устройства, которые им нравятся, но при этом иметь доступ ко всему контенту. Мы должны делиться любовью к играм, а не соревноваться в продажах коробок.

Разработчик завершил свой пост призывом прекратить противостояние между брендами и просто наслаждаться играми.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Igor Korobkin

А почему Нинтендо это другое? Почему свой путь?

0
kotasha

Фил верни мне эру xbox 360, где они могли хоть что сделать, конечно понимаете ради чего берут консоль, это дешевою устройство и экз игры чтобы вы именно это взяли а не консоль конкурента.

-1
Stalker608

Скучаю по временам консолесрачей, сейчас этого не хватает:)

-5
Алан Битаров

Зато люди стали умнее, но не все.

-2