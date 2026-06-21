Создатель Ori высказался о скрытых финансовых провалах AAA-игр

Директор и соучредитель Moon Studios Томас Малер заявил, что за медийным успехом многих AAA-игр нередко скрываются финансовые проблемы. Об этом он рассказал в серии сообщений в соцсетях.
По словам разработчика, проекты с небольшими бюджетами зачастую оказываются более успешными с точки зрения окупаемости. Низкая цена и доступность позволяют таким играм продаваться большими тиражами и приносить стабильную прибыль.
В то же время крупные релизы с многомиллионными бюджетами не всегда оправдывают вложения. Малер отметил, что высокая стоимость AAA-игр, достигающая 70 долларов, ограничивает аудиторию и негативно влияет на продажи.
Он также подчеркнул, что индустрия и игроки уделяют непропорционально много внимания крупным проектам, восхищаясь их технологическим уровнем, но игнорируя финансовую сторону. При этом именно неудачи AAA-сегмента часто становятся причиной закрытия студий, тогда как инди-разработчики продолжают стабильно зарабатывать на менее заметных, но качественных играх.
Отдельно Малер затронул тему сложности разработки. Он отметил, что каждый новый проект требует от команды большего уровня качества и усилий. В качестве примера он привёл серию Ori: по его словам, создание Ori and the Will of the Wisps оказалось даже сложнее первой части, несмотря на уже готовую основу. Аналогичная ситуация возникла и при разработке No Rest for the Wicked, где масштаб и сложность выросли ещё сильнее.
Напомним, что No Rest for the Wicked должна выйти из раннего доступа в октябре 2026 года и появиться на PlayStation 5. Версия для Xbox задержится из-за технических ограничений консоли Series S.
Ох уж эти несчастные разработчики. как же тяжело им приходится. что бы зарабатывать все деньги мира они вынуждены даже работать.
инди тоже попадют на деньги пролетают мимо кассы.
небольшие игры созданные в основном одим человеком или 10 ком не могут дать тот же уровень графики и обеспечивать развитие графики. это могло казатся хорошей идеей в конце мыльного поколения консолей но требование к качеву контента возросло и контент следующего поления требует затрат времени на иследование и разработку - так чтоу наверна нет.
в остальном игры вопрос времени для зрелой аудитории стоит ли трать время на игру за 70 дляяров или 10. скорей всегоу на инди можно трать время если она воплащает какую то лично интересную идею или концепцию или иследует лично интересные темы. поэтому есть огромное количесво инди игр но вот какой то достойных доход своим создателям они приносят далеко не всегда.
А что за ААА такого технологичного последние несколько лет выходило что игроки прям восхищались?
Экономический копиум разбивается о статистику Steam, где 90 процентов инди проектов приносят 0 прибыли. Разработчик Ori выжил только за счет миллионов Microsoft, а без издательских денег No Rest for the Wicked утонула в багах раннего доступа, показав реальную цену инди стабильности