Создатель Ori высказался о скрытых финансовых провалах AAA-игр

Директор и соучредитель Moon Studios Томас Малер заявил, что за медийным успехом многих AAA-игр нередко скрываются финансовые проблемы. Об этом он рассказал в серии сообщений в соцсетях.

По словам разработчика, проекты с небольшими бюджетами зачастую оказываются более успешными с точки зрения окупаемости. Низкая цена и доступность позволяют таким играм продаваться большими тиражами и приносить стабильную прибыль.

В то же время крупные релизы с многомиллионными бюджетами не всегда оправдывают вложения. Малер отметил, что высокая стоимость AAA-игр, достигающая 70 долларов, ограничивает аудиторию и негативно влияет на продажи.

Он также подчеркнул, что индустрия и игроки уделяют непропорционально много внимания крупным проектам, восхищаясь их технологическим уровнем, но игнорируя финансовую сторону. При этом именно неудачи AAA-сегмента часто становятся причиной закрытия студий, тогда как инди-разработчики продолжают стабильно зарабатывать на менее заметных, но качественных играх.

Отдельно Малер затронул тему сложности разработки. Он отметил, что каждый новый проект требует от команды большего уровня качества и усилий. В качестве примера он привёл серию Ori: по его словам, создание Ori and the Will of the Wisps оказалось даже сложнее первой части, несмотря на уже готовую основу. Аналогичная ситуация возникла и при разработке No Rest for the Wicked, где масштаб и сложность выросли ещё сильнее.

Напомним, что No Rest for the Wicked должна выйти из раннего доступа в октябре 2026 года и появиться на PlayStation 5. Версия для Xbox задержится из-за технических ограничений консоли Series S.