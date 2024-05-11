ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.9 228 оценок

Создатели No Rest For The Wicked поделились интересной статистикой за первую неделю раннего доступа

monk70
Новости

Moon Studios вернулась с No Rest For The Wicked, спустя четыре года после того, как подарила нам невероятную сагу об Ori. Её новый проект довольно кровавый и амбициозный, но сохраняет тот же артистический дух команды. Она уже доступна в раннем доступе в Steam и скоро выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

No Rest For The Wicked сочетает в себе жанр Action RPG в стиле Diablo с экшеном в стиле Souls, что приводит к жестоким и высокоточным боям, в которых вам придется учитывать даже вес вашего оружия и, прежде всего, знать, когда атаковать.

Команда опубликовала занимательную статистику игроков за первую неделю запуска в раннем доступе.

  • 84 тысячи игроков прибыло на берег, попыталось уплыть и утонуло
  • В игру наиграно 680 лет или 5 960 880 часов
  • 35 миллионов раз игроки умерли
  • 6 миллионов смертей от падения
  • 7 миллионов крыс было убито
  • Самый сложный босс: Варрик. От него умерло 2,5 миллиона раз
  • Самое популярное оружие: Ржавый от крови меч
  • 30 тысяч игроков победили Cerim Crusible
9
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Shakodzyn

Я думал будет больше смертей от падений).

Обычно в таких играх, гравитация, самый большой враг).

1
r23dom

а теперь пожалуйста статистику срубленных деревьев, километров беготни, количество скравтченой еды, мне кажется там цифры будут в миллиардах

0
Egik81

Весьма не дурно но вот ГГ с руками больше похожими как у на наших очень дальних предков немного не в кассу. Подожду релиза и тогда можно будет судить что и как как и принимать решение а стоит ли покупать.....

0
saa0891
84 тысячи игроков прибыло на берег, попыталось уплыть и утонуло

Ага. первое что я попробовал сделать приплыв на остров и точно также утонул.

-2
Alex40001

ну вот задачка на будущее выпилить сбор данных из игры ибо это солянка а не кооператив или онлайн.

-3
Snake Snaake Snaaaaaake

кооператив добавят на релизе, давно известно

-2
Alex40001 Snake Snaake Snaaaaaake

но щас это солянка и она крадет данные продает третим лицам пока ты им не напишешь и не запретишь и все равно она будет "анализировать"

-3
Snake Snaake Snaaaaaake Alex40001

это давно известная и распространенная практика, одень шапочку из фольги - может поможет

0
Shakodzyn Alex40001
0
Alex40001 Snake Snaake Snaaaaaake

тебе помогла? как то платить за то что ты еще и на них "работаешь" ну такое

-3
Пользователь ВКонтакте

Что за муть на картинке, что ту можно понять? // Саня Мельник

-3