Создатели No Rest For The Wicked поделились интересной статистикой за первую неделю раннего доступа

Moon Studios вернулась с No Rest For The Wicked, спустя четыре года после того, как подарила нам невероятную сагу об Ori. Её новый проект довольно кровавый и амбициозный, но сохраняет тот же артистический дух команды. Она уже доступна в раннем доступе в Steam и скоро выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

No Rest For The Wicked сочетает в себе жанр Action RPG в стиле Diablo с экшеном в стиле Souls, что приводит к жестоким и высокоточным боям, в которых вам придется учитывать даже вес вашего оружия и, прежде всего, знать, когда атаковать.

Команда опубликовала занимательную статистику игроков за первую неделю запуска в раннем доступе.