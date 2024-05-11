Создатели No Rest For The Wicked поделились интересной статистикой за первую неделю раннего доступа

Moon Studios вернулась с No Rest For The Wicked, спустя четыре года после того, как подарила нам невероятную сагу об Ori. Её новый проект довольно кровавый и амбициозный, но сохраняет тот же артистический дух команды. Она уже доступна в раннем доступе в Steam и скоро выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
No Rest For The Wicked сочетает в себе жанр Action RPG в стиле Diablo с экшеном в стиле Souls, что приводит к жестоким и высокоточным боям, в которых вам придется учитывать даже вес вашего оружия и, прежде всего, знать, когда атаковать.
Команда опубликовала занимательную статистику игроков за первую неделю запуска в раннем доступе.
- 84 тысячи игроков прибыло на берег, попыталось уплыть и утонуло
- В игру наиграно 680 лет или 5 960 880 часов
- 35 миллионов раз игроки умерли
- 6 миллионов смертей от падения
- 7 миллионов крыс было убито
- Самый сложный босс: Варрик. От него умерло 2,5 миллиона раз
- Самое популярное оружие: Ржавый от крови меч
- 30 тысяч игроков победили Cerim Crusible
Я думал будет больше смертей от падений).
Обычно в таких играх, гравитация, самый большой враг).
а теперь пожалуйста статистику срубленных деревьев, километров беготни, количество скравтченой еды, мне кажется там цифры будут в миллиардах
Весьма не дурно но вот ГГ с руками больше похожими как у на наших очень дальних предков немного не в кассу. Подожду релиза и тогда можно будет судить что и как как и принимать решение а стоит ли покупать.....
Ага. первое что я попробовал сделать приплыв на остров и точно также утонул.
ну вот задачка на будущее выпилить сбор данных из игры ибо это солянка а не кооператив или онлайн.
кооператив добавят на релизе, давно известно
но щас это солянка и она крадет данные продает третим лицам пока ты им не напишешь и не запретишь и все равно она будет "анализировать"
это давно известная и распространенная практика, одень шапочку из фольги - может поможет
тебе помогла? как то платить за то что ты еще и на них "работаешь" ну такое
Что за муть на картинке, что ту можно понять? // Саня Мельник