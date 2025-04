Создатели No Rest for the Wicked показали трейлер крупного обновления The Breach

Еще в середине марта создатели No Rest for the Wicked поделились подробностями обновления под названием The Breach. Согласно анонсам, вышеупомянутое обновление попадет в руки игроков на следующей неделе. Неудивительно, что разработчики из Moon Studios решили напомнить о предстоящих новостях и опубликовали трейлер самого большого патча на данный момент.

Обновление выйдет 30 апреля 2025 года. Как было объявлено, предстоящее обновление значительно расширит мир игры, поскольку игроки смогут посетить два новых региона — Lowland Meadows и Marin Woods. Однако эти области будут не единственными особенностями.

В описании трейлера Moon Studios напоминает, что с обновлением The Breach в No Rest for the Wicked также появятся новые квесты, враги и добыча. Также будет целый ряд исправлений и улучшений.

Наконец, стоит напомнить, что No Rest for the Wicked в настоящее время находится в раннем доступе на ПК. Полная версия также будет доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.