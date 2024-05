Создатели No Rest for the Wicked задерживают добавление DLSS/FSR, поскольку игра теряет в чёткости

No Rest for the Wicked, новая ролевая игра-рогалик от разработчика Ori Moon Studios, вышла в раннем доступе и вызвала неоднозначные отзывы. Большинство из них были поражены очевидным потенциалом игры, но некоторые также жаловались, что игра слишком требовательна к производительности ПК, особенно если учесть, что это изометрический вариант Diablo (хотя и очень красивый).

Это определенно похоже на ситуацию, когда такие апскейлеры, как DLSS и FSR, пригодятся, но, по словам руководителя Moon Studios Геннадия Короля, они воздерживаются от ранних экспериментов DLSS, поскольку результаты просто не на должном уровне. В настоящее время их добавление приводит к потере чёткости, что является проблемой для No Rest for the Wicked, которая действительно отличается сверхчетким, характерным художественным стилем. Тем не менее, похоже, что Moon Studios занимается «специальной подготовкой сетей DLSS», чтобы заставить их работать. Они также будут работать над поддержкой FSR 2.2 в качестве альтернативы DLSS.

«Мы внедрили нашу первую версию DLSS для No Rest for the Wicked, но пока не собираемся ее выпускать. Качество изображения, которое мы получаем, не совсем соответствует нашему родному рендерингу, на HDR-блики и окружающее освещение влияет больше, чем хотелось бы. Мы также теряем довольно много чёткости. Наше TAA и повышение резкости выглядят довольно великолепно с нашим собственным масштабированием, поэтому, пока DLSS не будет выглядеть на одном уровне или лучше, мы предпочитаем еще немного его доработать перед отправкой.



DLSS превосходно справляется с прозрачностью (дождь, эффекты частиц), поскольку не размазывает их, как это делает TAA. Но мы работаем над исправлением того, что наши прозрачности будут отображаться без TAA, чтобы они выглядели одинаково четкими независимо от конкретного использования механизмов масштабирования. Нам, скорее всего, придется провести специальную подготовку сетей DLSS под эту конкретную игру и ее визуальный стиль. Мы также интегрируем FSR 2.2 в качестве альтернативного варианта масштабирования».

В дальнейшем комментарии в X Корол говорит, что они рассмотрят FSR 3.1, указывая, что они, вероятно, попытаются реализовать последние версии как DLSS, так и FSR.

No Rest for the Wicked в настоящее время доступна на ПК в раннем доступе Steam. Окно для полного выпуска игры, которое будет включать версии для Xbox Series X/S и PS5, пока не предоставлено.