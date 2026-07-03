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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8 584 оценки

Томас Малер высказался об использовании ИИ при создании No Rest for the Wicked

Апчхий Апчхий

Глава Moon Studios Томас Малер дал большое интервью профильному зарубежному изданию Wccftech, где затронул тему применения нейросетей в игровой индустрии. Знаменитый разработчик четко обозначил границы дозволенного для генеративных технологий в стенах своей компании. По его мнению, современные алгоритмы способны принести реальную пользу производственному процессу, но только при условии строгого контроля со стороны авторов видеоигр.

Я думаю, что мы должны использовать ИИ для автоматизации повторяющихся технических задач, а не для создания арта или сценариев.

Геймдизайнер уточнил, что в процессе производства мрачного ролевого экшена No Rest for the Wicked команда доверяет искусственному интеллекту исключительно скучную рутинную работу. Нейросети помогают программистам автоматически экспортировать таблицы данных, оптимизировать игровой код и проводить первичный поиск мелких багов на локациях. При этом Малер категорически выступает против написания сюжетов или генерации текстур с помощью алгоритмов, поскольку они лишь копируют чужие шаблоны и лишены человеческого воображения.

Весь художественный контент, анимации, дизайн уровней и диалоги в проектах студии создаются сотрудниками вручную ради сохранения уникального авторского стиля. На сегодняшний день ролевой экшен No Rest for the Wicked находится в стадии раннего доступа и активно развивается на ПК через платформу Steam. Полноценный релиз финальной версии 1.0 запланирован также для игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Niт6iтЛиsт4n

Буква А - адекватность

2
Кей Овальд

Очень верный подход.
Только уже задолбал высказываться, игру уже доделай наконец. Два года прошло с раннего доступа, а игры всё нет.

Bright Perkin

Это конечно правда. Но правда для инвесторов не очень приятная. Потому что если смотреть с этой стороны, то расходы не только не падают, а наоборот растут.

Но в крупных корпорациях инвесторов кормят совсем другой липой, что ИИ приводит к повышению эффективности. А под повышением эффективности понимается увеличение маржи.

Если же чистоплотные разработчики будут использовать ИИ только для выполнения рутины, а высвободившееся время направят на улучшение творческих состваляющих, то мы как раз и получаем, что Затраты_на_людей не падают, а появляются новые Затраты_на_ии

Поэтому в первую очередь важно кто инвестор. Именно от этого будет зависеть то как на самом деле используется ИИ.

У No Rest for the Wicked как такового инвестора уже нет. Их студия как раз и была "оптимизирована" Take Two для увеличения роста маржи банальным выкидыванием на мороз.

Поэтому в данном случае, можно действительно попробовать поверить в те процессы о которых рассказывают.