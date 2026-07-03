Томас Малер высказался об использовании ИИ при создании No Rest for the Wicked

Глава Moon Studios Томас Малер дал большое интервью профильному зарубежному изданию Wccftech, где затронул тему применения нейросетей в игровой индустрии. Знаменитый разработчик четко обозначил границы дозволенного для генеративных технологий в стенах своей компании. По его мнению, современные алгоритмы способны принести реальную пользу производственному процессу, но только при условии строгого контроля со стороны авторов видеоигр.

Я думаю, что мы должны использовать ИИ для автоматизации повторяющихся технических задач, а не для создания арта или сценариев.

Геймдизайнер уточнил, что в процессе производства мрачного ролевого экшена No Rest for the Wicked команда доверяет искусственному интеллекту исключительно скучную рутинную работу. Нейросети помогают программистам автоматически экспортировать таблицы данных, оптимизировать игровой код и проводить первичный поиск мелких багов на локациях. При этом Малер категорически выступает против написания сюжетов или генерации текстур с помощью алгоритмов, поскольку они лишь копируют чужие шаблоны и лишены человеческого воображения.

Весь художественный контент, анимации, дизайн уровней и диалоги в проектах студии создаются сотрудниками вручную ради сохранения уникального авторского стиля. На сегодняшний день ролевой экшен No Rest for the Wicked находится в стадии раннего доступа и активно развивается на ПК через платформу Steam. Полноценный релиз финальной версии 1.0 запланирован также для игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.