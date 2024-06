В июле No Rest for the Wicked получит крупный патч Crucible, который добавит в игру сетевой режим

Издательство Private Division и Moon Studios сообщили о том, что в следующем месяце для No Rest for the Wicked выйдет крупное обновление.

Обновление называется Crucible, а его выход состоится 25 июля. Разработчики уже в скором времени обещают поделиться подробностями обновления и показать обновленную дорожную карту. Согласно первоначальной дорожной карте, обновление должно привнести в игру сетевой режим.

No Rest for the Wicked доступна в раннем доступе в Steam.