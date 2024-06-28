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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.9 269 оценок

В июле No Rest for the Wicked получит крупный патч Crucible, который добавит в игру сетевой режим

AceTheKing
Новости

Издательство Private Division и Moon Studios сообщили о том, что в следующем месяце для No Rest for the Wicked выйдет крупное обновление.

Обновление называется Crucible, а его выход состоится 25 июля. Разработчики уже в скором времени обещают поделиться подробностями обновления и показать обновленную дорожную карту. Согласно первоначальной дорожной карте, обновление должно привнести в игру сетевой режим.

No Rest for the Wicked доступна в раннем доступе в Steam.

7
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Egik81

Весьма не дурная рпг из последних доступных. Симпатичная графика и боёвка. Рекомендую если вас, конечно, не смущают так сказать некоторые антропометрические параметры ГГ.

6
powerGLASS

Меня смущает убитый фпс в игре с двиглом Юнити. Игра хорошая, но отвратная в техническом плане.

4
Egik81 powerGLASS

Не знаю у меня проблем с производительностью не было при ознакомлении и принятии решения о прохождений. Просто свободного времени не очень много. Попробуйте отложить пока прохождение и подождать хотя бы одного-двух обновлений.

0
powerGLASS

А оптимизон когда добавят?

3
Лицо со шрамом

130 часов наиграл , потом устал.

1
Malicе

Лучше бы сюжет делали

0