В июле No Rest for the Wicked получит крупный патч Crucible, который добавит в игру сетевой режим

Издательство Private Division и Moon Studios сообщили о том, что в следующем месяце для No Rest for the Wicked выйдет крупное обновление.
Обновление называется Crucible, а его выход состоится 25 июля. Разработчики уже в скором времени обещают поделиться подробностями обновления и показать обновленную дорожную карту. Согласно первоначальной дорожной карте, обновление должно привнести в игру сетевой режим.
No Rest for the Wicked доступна в раннем доступе в Steam.
Весьма не дурная рпг из последних доступных. Симпатичная графика и боёвка. Рекомендую если вас, конечно, не смущают так сказать некоторые антропометрические параметры ГГ.
Меня смущает убитый фпс в игре с двиглом Юнити. Игра хорошая, но отвратная в техническом плане.
Не знаю у меня проблем с производительностью не было при ознакомлении и принятии решения о прохождений. Просто свободного времени не очень много. Попробуйте отложить пока прохождение и подождать хотя бы одного-двух обновлений.
А оптимизон когда добавят?
130 часов наиграл , потом устал.
Лучше бы сюжет делали