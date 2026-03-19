В No Rest for the Wicked добавили PvP-дуэли

Студия Moon Studios GmbH выпустила обновление для APRG в раннем доступе No Rest for the Wicked, основанное на отзыве игроков. В игру добавили PvP-дуэли, текстовый чат, подсказки, дневник королевства и систему комфорта.

Прежде чем вступить в финальную стадию подготовки к запуску, мы хотели предоставить вам эту версию. Ранний доступ имеет смысл только в том случае, если мы прислушиваемся к вам — и мы это делаем. Сражайтесь с друзьями. Украсьте свой дом. Покажите нам, на что вы способны!

PvP-дуэли

Теперь вы можете вызвать своих друзей на дуэль в любой точке Изола-Сакра. Победитель определяется, когда здоровье проигравшего достигает нуля или один из игроков покидает пределы арены. По окончании дуэли ваше здоровье восстанавливается, и прочность не теряется.

Дневник королевства

Ваше королевство теперь — это ваша история. События из ваших приключений помечаются как «важные события» и «второстепенные события» и доступны для просмотра на экране королевства. Прочитайте дневник королевства, чтобы узнать, чем занимались другие игроки в королевстве, пока вас не было.

Текстовый чат

Обменивайтесь сообщениями с другими жителями королевства через новый текстовый чат. Все отправленные сообщения также будут отображаться в виде пузыря чата над вашим персонажем для других жителей королевства, находящихся поблизости. Все записи дневника королевства также будут отображаться в текстовом чате, так что важные события можно увидеть сразу, не заходя в дневник королевства.

Вызовы

Используйте вызовы через меню жестов, чтобы быстро сделать запрос или предоставить информацию другим жителям королевства. Вызовы будут отображаться в виде пузыря чата над вашим персонажем для других жителей королевства, а также в текстовом чате.

Система комфорта

Повышайте уровень комфорта, размещая предметы интерьера в своем доме, чтобы получить различные бафы во время сна. Предметы интерьера более высокого качества обеспечивают более высокий уровень комфорта. Вы получаете дополнительные очки комфорта, размещая в доме разнообразные предметы. Более высокий уровень комфорта дает вам дополнительные преимущества во время сна:

Без удобств (требуемый уровень комфорта: 0)

30 минут

+20 к максимальному здоровью

Базовый (требуемый уровень комфорта: 25)

40 минут

+30 к максимальному здоровью, +5 к максимальной выносливости

Комфортный (требуемый уровень комфорта: 50)

50 минут

+40 к максимальному здоровью, +5 к максимальной выносливости, +20 к максимальной концентрации

Уютный (Требуемый уровень комфорта 100)

60 минут

+50 к максимальному здоровью, +10 к максимальной выносливости, +25 к максимальной концентрации

Роскошный (Требуемый уровень комфорта 150)

75 минут

+60 к максимальному здоровью, +10 к максимальной выносливости, +35 к максимальной концентрации

Обильный (Требуемый уровень комфорта 250)

90 минут

+70 к максимальному здоровью, +15 к максимальной выносливости, +50 к максимальной концентрации

Помимо этого, были внесены балансные правки, исправлены ошибки и улучшена оптимизация. Более подробно о патче читайте здесь.