В No Rest for the Wicked добавят выбор сложности и улучшат систему рун

Крупное обновление The Breach Refined привнесет в игру массу изменений по просьбам игроков
Moon Studio выпустит масштабное обновление для No Rest for the Wicked. Разработчики внесут в игру обширные изменения баланса и геймплея, основанные на отзывах сообщества.
- В игру добавят три уровня сложности, которые можно менять в любой момент.
- Руны теперь не привязаны к оружию, а вставляются прямо в персонажа.
- Появятся основные точки для быстрого перемещения по карте.
- Самоцветы теперь можно безопасно извлекать из обычного снаряжения.
- Сбор ресурсов превратится в мини-игру на реакцию для получения бонусов.
Среди других улучшений: персонаж больше не упадет с обрывов во время боя, снижен урон от падения, переработан дальний бой, а награды в труднодоступных местах будут ценнее. Также разработчики переделают ранние задания и добавят больше обучающих подсказок.
Идея в том, чтобы игроку не нужно было открывать Википедию, чтобы понять как работают системы — отметил гейм-директор Томас Малер.
Обновление The Breach Refined выйдет 26 июня.
Ля, ранний доступ нужно запрещать как явление
Лучше бы добавили опцию убрать крафт и собирание всяких ягод, игра бы сразу стала популярной
Наныли...