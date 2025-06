В No Rest for the Wicked добавят выбор сложности и улучшат систему рун

Крупное обновление The Breach Refined привнесет в игру массу изменений по просьбам игроков

Moon Studio выпустит масштабное обновление для No Rest for the Wicked. Разработчики внесут в игру обширные изменения баланса и геймплея, основанные на отзывах сообщества.

В игру добавят три уровня сложности, которые можно менять в любой момент.

Руны теперь не привязаны к оружию, а вставляются прямо в персонажа.

Появятся основные точки для быстрого перемещения по карте.

Самоцветы теперь можно безопасно извлекать из обычного снаряжения.

Сбор ресурсов превратится в мини-игру на реакцию для получения бонусов.

Среди других улучшений: персонаж больше не упадет с обрывов во время боя, снижен урон от падения, переработан дальний бой, а награды в труднодоступных местах будут ценнее. Также разработчики переделают ранние задания и добавят больше обучающих подсказок.

Идея в том, чтобы игроку не нужно было открывать Википедию, чтобы понять как работают системы — отметил гейм-директор Томас Малер.

Обновление The Breach Refined выйдет 26 июня.