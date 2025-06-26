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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8 435 оценок

В No Rest for the Wicked добавят выбор сложности и улучшат систему рун

Solstice Solstice

Крупное обновление The Breach Refined привнесет в игру массу изменений по просьбам игроков

Moon Studio выпустит масштабное обновление для No Rest for the Wicked. Разработчики внесут в игру обширные изменения баланса и геймплея, основанные на отзывах сообщества.

  • В игру добавят три уровня сложности, которые можно менять в любой момент.
  • Руны теперь не привязаны к оружию, а вставляются прямо в персонажа.
  • Появятся основные точки для быстрого перемещения по карте.
  • Самоцветы теперь можно безопасно извлекать из обычного снаряжения.
  • Сбор ресурсов превратится в мини-игру на реакцию для получения бонусов.

Среди других улучшений: персонаж больше не упадет с обрывов во время боя, снижен урон от падения, переработан дальний бой, а награды в труднодоступных местах будут ценнее. Также разработчики переделают ранние задания и добавят больше обучающих подсказок.

Идея в том, чтобы игроку не нужно было открывать Википедию, чтобы понять как работают системы — отметил гейм-директор Томас Малер.

Обновление The Breach Refined выйдет 26 июня.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Aleksey Aleshka

Ля, ранний доступ нужно запрещать как явление

4
Сережаа

Лучше бы добавили опцию убрать крафт и собирание всяких ягод, игра бы сразу стала популярной

3
DezkQ

Наныли...