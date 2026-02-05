В No Rest for the Wicked полностью переработают систему классов по примеру Final Fantasy Tactics

Глава Moon Studios Томас Малер объявил о значительном изменении фундаментальных механик ролевого экшена No Rest for the Wicked. Разработчики официально утвердили новую систему профессий в качестве стандарта для игры, отказавшись от привычных жанровых тропов. Малер объяснил это решение тем, что существующие подходы в ARPG кажутся ему устаревшими или несовершенными.

Руководитель студии отметил, что десятилетиями игры предлагали либо жесткий выбор класса в начале прохождения, как в Diablo, либо распределение очков характеристик, как в Dark Souls. Первый вариант загоняет игрока в рамки, а второй часто приводит к ошибкам в билде, которые новичок не может предвидеть. В Moon Studios решили пойти другим путем и внедрить систему, где класс персонажа адаптируется динамически в зависимости от действий игрока.

Новая механика профессий вдохновлена культовой Final Fantasy Tactics. Если пользователь часто сражается мечом, он естественным образом прокачивает навыки мечника, а при переключении на посох начинается прогрессия в качестве мага. У каждой профессии будет свое оружие, черты и руны. Главной особенностью станет то, что после полного освоения одного класса его умения можно будет использовать и на других специальностях.

Томас Малер подчеркнул, что класс теперь не выбирается в меню, а зарабатывается через геймплей. Он сравнил этот опыт с работой над серией Ori, где команда также ушла от традиционных древ навыков, чтобы избежать проблем с минмаксингом. Разработчик признал, что внедрять такие глубокие изменения посреди производства страшно, но выразил уверенность, что японский геймдизайнер Ясуми Мацуно нашел правильное решение еще 30 лет назад, и теперь западным студиям стоит обратить на это внимание.