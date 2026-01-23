В Steam стала временно бесплатной No Rest for the Wicked

Ролевой экшен No Rest for the Wicked от команды Moon Studios (Ori) стал временно бесплатным в Steam. Акция продлится до 26 января 21:00 МСК. Тайтл доступен в России. На время действия предложения игра также получила 40% скидку. Пополнить кошелек можно на VK Play.

Бесплатные выходные в No Rest for the Wicked приурочили к выходу крупного обновления Together — оно добавило в игру долгожданный сетевой кооператив. В середине января 2026 года разработчики также отчитались об 1 млн проданных копий.

Действие No Rest for the Wicked разворачивается в тщательно проработанном мире. В игре используется система построения боев в стиле Souls, где каждый удар имеет значение, а каждый выбор становится судьбоносным.

No Rest for the Wicked вышла в раннем доступе в апреле 2024 года. Сколько еще времени игра пробудет на данном этапе, неизвестно. В будущем авторы планируют выпустить экшен на консолях. Тайтл доступен с текстовым переводом на русский язык.