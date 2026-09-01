Выход полной версии No Rest for the Wicked отложен до марта 2027 года, открытая бета запланирована на декабрь

Moon Studios отложила релиз версии 1.0 своей ролевой игры в жанре Soulslike No Rest for the Wicked с октября 2026 года на март 2027 года для PlayStation 5 и ПК. Сроки выхода версий для Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 пока не определены.

Дополнительное время разработки будет использовано для улучшения производительности, дальнейшей доработки системы классов и полировки версии 1.0. Тем временем No Rest for the Wicked остается доступной в Steam Early Access на ПК.

Moon Studios планирует провести дополнительные закрытые бета-тесты в течение следующих месяцев, прежде чем провести открытое бета-тестирование в декабре 2026 года. Студия будет использовать отзывы, полученные в ходе этих тестов, по мере продолжения разработки в преддверии нового мартовского релиза. Креативный директор Томас Малер также обсудил задержку и планы разработки в новом видео для сообщества.

Студия будет делиться дальнейшими обновлениями о ходе разработки в рамках своей серии дневников разработчиков Wicked Inside. В этих видеороликах освещаются дизайнерские решения, разработка контента и другие аспекты производства по мере приближения игры к версии 1.0.

Задержка также меняет период действия доступа к набору основателей. Теперь игроки на ПК могут получить доступ, купив No Rest for the Wicked до 1 января 2027 года. Все, кто приобрел игру после предыдущей даты 10 июля, будут включены в набор задним числом. Предзаказы на PlayStation 5 планируется открыть в январе, и они также предоставят доступ к набору основателей.

Набор основателей включает в себя убежище «Пещера духов», меч «Клятва свидетеля», пользовательский значок основателя и доступ к эксклюзивному публичному бета-тестовому серверу, который продолжит работу после запуска версии 1.0.