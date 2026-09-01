ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8 586 оценок

Выход полной версии No Rest for the Wicked отложен до марта 2027 года, открытая бета запланирована на декабрь

monk70 monk70

Moon Studios отложила релиз версии 1.0 своей ролевой игры в жанре Soulslike No Rest for the Wicked с октября 2026 года на март 2027 года для PlayStation 5 и ПК. Сроки выхода версий для Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 пока не определены.

Дополнительное время разработки будет использовано для улучшения производительности, дальнейшей доработки системы классов и полировки версии 1.0. Тем временем No Rest for the Wicked остается доступной в Steam Early Access на ПК.

Moon Studios планирует провести дополнительные закрытые бета-тесты в течение следующих месяцев, прежде чем провести открытое бета-тестирование в декабре 2026 года. Студия будет использовать отзывы, полученные в ходе этих тестов, по мере продолжения разработки в преддверии нового мартовского релиза. Креативный директор Томас Малер также обсудил задержку и планы разработки в новом видео для сообщества.

Студия будет делиться дальнейшими обновлениями о ходе разработки в рамках своей серии дневников разработчиков Wicked Inside. В этих видеороликах освещаются дизайнерские решения, разработка контента и другие аспекты производства по мере приближения игры к версии 1.0.

Задержка также меняет период действия доступа к набору основателей. Теперь игроки на ПК могут получить доступ, купив No Rest for the Wicked до 1 января 2027 года. Все, кто приобрел игру после предыдущей даты 10 июля, будут включены в набор задним числом. Предзаказы на PlayStation 5 планируется открыть в январе, и они также предоставят доступ к набору основателей.

Набор основателей включает в себя убежище «Пещера духов», меч «Клятва свидетеля», пользовательский значок основателя и доступ к эксклюзивному публичному бета-тестовому серверу, который продолжит работу после запуска версии 1.0.

Трейлеры 15
41
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
tw1stedkid

Как они зае.али уже реально. Люди уже устали ждать. Бабок залутали сказав что выход в октябре, можно и дальше х.й попинать. Никакого желания уже нет возвращаться в проект. Кстати вот из-за таких проектов, жду когда стим даст возможность возвращать деньги за продукты в раннем доступе, не важно сколько часов у вас наиграно. Потому что уже стали ох.евать

13
EvgeniiV

Жаль

5
Jesse Faden

Буквально недавно, Малер говорил в сетях и предлагал помощь в боевой системе Playground Games в Fable. А сегодня они не успевают выпустить в полноценный релиз игры. Попахивает, каким-то пустословием с его стороны.

5
Лицо со шрамом

Малер , а не пошел бы ты н....й