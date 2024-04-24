Вышел четвертый хотфикс для No Rest For The Wicked - улучшение производительности, изменение баланса и другие фиксы

Разработчики выпустили уже четвертое исправление к игре No Rest For the Wicked
На этот раз исправлены случаи, связанные с блокировкой прогресса Безымянного пропуска, изменения баланса, улучшения производительности, а также мы добавили еще несколько исправлений!
Так же была исправлена утечка с отбраковкой графического процессора
Как всегда разработчики, благодарят Вас за отзывы и сообщения об ошибках!
Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу по ссылке
Перевод с помощью ChatGPT.
Улучшения производительности:
Исправлена утечка с GPU-отсевом.
Изменения в заданиях и вызовах:
Задания и вызовы больше не удаляются, если вы решите отказаться от них.
Добавлено подтверждение при выборе отказа от вызовов.
Изменения в балансе:
Отрегулированы чары Урона при парировании.
Изменения в добыче:
Отрегулированы шансы выпадения добычи из сундуков.
Добавлено больше мебели в магазин Уиттакера.
Исправления ошибок:
Исправлено, что краны в Именном проходе все еще не поворачивались правильно в некоторых существующих областях (их позиция теперь сбрасывается в изначальное положение).
Исправлена стоимость продажи сырья и обработанных материалов у торговцев, которая до сих пор была только ¼ от должной.
Исправлена иконка руны Канала, которая не отображалась, когда у игрока нет фокуса.
Исправлен текст чара Прироста фокуса при попадании, который отображал большее число, чем задумывалось.
Исправлены неверные уровни для некоторых предметов у торговцев.
Улучшено столкновение в области башни Маринера.
Исправлена опечатка в подсказке к взаимодействию с дверью Элеоноры.
у меня лагает все сильнее с каждым хот фиксом
Так же
Через пол годика наверно можно будет поиграть.