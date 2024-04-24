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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.7 145 оценок

Вышел четвертый хотфикс для No Rest For The Wicked - улучшение производительности, изменение баланса и другие фиксы

Flint7707
Новости

Разработчики выпустили уже четвертое исправление к игре No Rest For the Wicked

На этот раз исправлены случаи, связанные с блокировкой прогресса Безымянного пропуска, изменения баланса, улучшения производительности, а также мы добавили еще несколько исправлений!

Так же была исправлена утечка с отбраковкой графического процессора

Как всегда разработчики, благодарят Вас за отзывы и сообщения об ошибках!

Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу по ссылке

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy
Спойлер

Перевод с помощью ChatGPT.
Улучшения производительности:
Исправлена утечка с GPU-отсевом.

Изменения в заданиях и вызовах:
Задания и вызовы больше не удаляются, если вы решите отказаться от них.
Добавлено подтверждение при выборе отказа от вызовов.

Изменения в балансе:
Отрегулированы чары Урона при парировании.

Изменения в добыче:
Отрегулированы шансы выпадения добычи из сундуков.
Добавлено больше мебели в магазин Уиттакера.

Исправления ошибок:
Исправлено, что краны в Именном проходе все еще не поворачивались правильно в некоторых существующих областях (их позиция теперь сбрасывается в изначальное положение).
Исправлена стоимость продажи сырья и обработанных материалов у торговцев, которая до сих пор была только ¼ от должной.
Исправлена иконка руны Канала, которая не отображалась, когда у игрока нет фокуса.
Исправлен текст чара Прироста фокуса при попадании, который отображал большее число, чем задумывалось.
Исправлены неверные уровни для некоторых предметов у торговцев.
Улучшено столкновение в области башни Маринера.
Исправлена опечатка в подсказке к взаимодействию с дверью Элеоноры.

4
shisha1239

у меня лагает все сильнее с каждым хот фиксом

2
DJ Tachyon

Так же

0
Гасен

Через пол годика наверно можно будет поиграть.

0