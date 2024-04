Вышел четвертый хотфикс для No Rest For The Wicked - улучшение производительности, изменение баланса и другие фиксы

Разработчики выпустили уже четвертое исправление к игре No Rest For the Wicked

На этот раз исправлены случаи, связанные с блокировкой прогресса Безымянного пропуска, изменения баланса, улучшения производительности, а также мы добавили еще несколько исправлений!

Так же была исправлена утечка с отбраковкой графического процессора

Как всегда разработчики, благодарят Вас за отзывы и сообщения об ошибках!

Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу по ссылке