Запуск No Rest for the Wicked в раннем доступе отложен на несколько месяцев

Следующая игра от разработчика Ori and the Blind Forest компании Moon Studios, получившая название No Rest for the Wicked, должна была появиться в раннем доступе в первом квартале этого года. Но, по словам издателя Take-Two Interactive, похоже, что выход игры откладывается.

В сегодняшнем отчете о доходах Take-Two Interactive дата выхода No Rest for the Wicked указана как "Q1 Fiscal 2025", что в переводе на финансовый язык означает апрель, май и июнь 2024 года. Это означает, что игра была отложена на несколько месяцев.

Портал IGN с генеральным директором Take-Two Штраусом Зелником (Strauss Zelnick) в преддверии выхода финансовой отчетности, и он подтвердил факт задержки.

Как всегда, мы сдвигаем сроки на квартал, если чувствуем, что хотим еще немного отполировать игру, чтобы она стала лучшей и принесла потребителям еще больше впечатлений.

Никаких других подробностей о причинах задержки предложено не было.

Игра No Rest for the Wicked была впервые представлена на церемонии The Game Awards в прошлом году как следующий проект Moon Studios. Это изометрическая ARPG, значительно отличающаяся от игр серии Ori, но все еще узнаваемая как игра Moon Studios эстетически и тематически. Действие происходит в королевстве Изола Сакра, когда его король скончался. Переход власти к его преемнику приводит к большому конфликту, а чума усугубляет ситуацию. Игроки будут исследовать Isola Sacra, сражаясь с монстрами в одиночку или вместе с тремя другими игроками в сетевом кооперативе.

Запланированный ранний доступ предназначен только для PC, но ожидается, что No Rest for the Wicked выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X и S.