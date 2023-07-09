Splinter Cell встречается с Metal Gear Solid в мрачном ретро-экшене No Sun To Worship ©

Уже некоторое время визуальные стили, созданные по образцу PlayStation первого поколения, становятся все более популярными среди небольших инди-разработчиков, ориентированных на ретро-производство. Одним из самых интересных примеров этого, вероятно, станет игра No Sun To Worship. Игра выходит исключительно для ПК. О планируемой дате выхода пока не сообщается.

Разработкой занимается Антонио Фрейре. Ранее он разработал Undetected, которая была создана по образцу первой Metal Gear Solid. No Sun To Worship также будет стелс-игрой, но от MGS она возьмет в основном визуальный стиль, а в плане геймплея автор вдохновлялся ранними частями серии Splinter Cell.

Таким образом, мы получим вид в котором камера будет располагаться за спиной персонажа. Во время игры мы будем заниматься в основном подкрадыванием и бесшумным устранением врагов. В этом нам поможет уничтожение источников света.

Предполагается, что у врагов очень хороший слух, поэтому вам придется избегать хождения по шумным поверхностям, когда они находятся поблизости. Однако даже неподвижность будет создавать тихие звуки, которые могут выдать наше местоположение ближайшим врагам. Однако игроку будет дана возможность активировать полную неподвижность, которая, однако, как ожидается, будет медленно съедать его жизненный запас.

Большое внимание в игре будет уделено сюжету. Действие игры будет разворачиваться в постапокалиптическом будущем, в котором человечество привело к краху собственную цивилизацию. Игроку предстоит взять на себя роль агента, задачей которого будет казнить тех, кто виновен в таком положении дел.