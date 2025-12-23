ЧАТ ИГРЫ
Noble Legacy 12.08.2025
Ролевая, Симулятор, Инди, Экономика, Строительство, От третьего лица, Средневековье
Свежее обновление для Noble Legacy делает средневековый мир опаснее, но даёт игроку новые возможности для выживания

Декабрьское обновление средневекового симулятора строительства города Noble Legacy, разработанного Studio 369, привносит множество изменений, делая игру более динамичной и насыщенной. Теперь мир стал опаснее, но при этом игрокам предоставлены инструменты для эффективного управления поселением и взаимодействия с окружающей средой.

Ранее Noble Legacy позиционировалась как более расслабленная и приземлённая версия Manor Lords, с акцентом на строительство и распределение ролей жителей. В декабрьском патче мир пополнился руинами, шахтами и лагерями, населенными разбойниками и преступниками. Путешествие к этим объектам теперь сопряжено с риском, но и потенциальной наградой. Студия называет это «системой фундамента», которая со временем будет расширяться за счет квестов, сюжетных встреч и более ценной добычи.

Мир игры стал более живым: появились полностью заселенные деревни под управлением баронов, а в будущем планируется внедрение дипломатии, соперничества и альянсов. Для игроков добавлен новый личный дом в виде поместья с троном, отражающий статус лорда.

Системы крафта и инвентаря переработаны для удобства и масштабируемости. Игроки могут создавать оружие, доспехи, инструменты, а также нанимать ткачей и портных для производства тканей и одежды. Боевые возможности расширены: добавлены двуручные оружия с большим радиусом действия и повышенной мощностью. Также обновлены приготовление пищи, строительство с новыми декоративными элементами и улучшенное меню построек.

Кроме того, патч включает новый стартовый опыт для планирования столицы, улучшения ИИ, визуальные и звуковые оптимизации, а также переработанный кооперативный альфа-режим. Studio 369 настоятельно рекомендует начать новое сохранение, чтобы оценить все изменения и полностью погрузиться в усовершенствованный мир Noble Legacy.

Мир стал опаснее, но игроки теперь имеют больше инструментов для стратегического планирования и выживания — и это делает Noble Legacy ещё более привлекательным средневековым симулятором.

