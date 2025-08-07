Возрождение королевства: Noble Legacy выйдет в ранний доступ уже 12 августа

Любителям средневековых стратегий стоит обратить внимание на Noble Legacy — необычный градостроительный симулятор от Studio 369, выход которого в раннем доступе состоится уже 12 августа в Steam.

Игра предлагает уникальное сочетание жанров: градостроительная механика сочетается с управлением от третьего лица, а элементы RPG добавляют глубины и вариативности. Игроку предстоит вернуть величие разрушенному королевству Гринвуд. Главный герой — ветеран войны — возвращается домой и находит родные земли в руинах. Его задача теперь — восстановить поселения, наладить экономику и вернуть людям надежду.

Особое внимание в Noble Legacy уделено взаимодействию с жителями: ремесленников нужно не просто нанимать, а уговаривать остаться, укрепляя с ними отношения. Без доверия подданных восстановление королевства обречено на провал.

Проект пробудет в раннем доступе минимум полгода. На странице игры в Steam уже доступна демоверсия, которая поможет понять, чего ждать от полного релиза.