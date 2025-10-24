ЧАТ ИГРЫ
Noblemen: 1941 2026 г.
Шутер, Инди, От третьего лица
1 1 оценка

Анонсирован шутер с элементами стратегии Noblemen: 1941 в сеттинге альтернативной Второй мировой

Extor Menoger Extor Menoger

Студия Foursaken Media представила свой новый проект — Noblemen: 1941. Это шутер от третьего лица, который сочетает в себе элементы стратегии в реальном времени. Действие игры разворачивается в мрачной альтернативной реальности 1941 года, где мир опустошен Великой чумой и охвачен бесконечной войной.

Игрокам предстоит взять на себя роль Дворянина — элитного воина, обладающего лучшим вооружением, броней и собственной армией. Сюжетная кампания предложит выбор из 3 уникальных наций, каждая со своим стилем игры, юнитами, способностями и героями. Геймплей будет состоять из 2 основных частей: стратегического планирования на глобальной карте, где нужно управлять ресурсами и планировать атаки, и непосредственного участия в сражениях на поле боя в режиме шутера от третьего лица.

Разработчики обещают реалистичную боевую механику с пробитием брони, баллистикой и системой морали у юнитов. Помимо исторической техники и пехоты времен Второй мировой, в игре появятся и фантастические элементы, такие как боевые мехи, экзоскелеты и даже зараженные чумой гули. В бою можно будет отдавать приказы отрядам, строить укрепления и использовать мощные способности, например, вызывать авиаудар или артиллерийский обстрел. Также заявлены RPG-элементы с прокачкой персонажа, деревьями навыков и кастомизацией оружия.

Выход Noblemen: 1941 запланирован на 2026 год для ПК. Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.

Комментарии:  9
Rebecca Allbrook

системой морали у юнитов, когда промахиваются, начинают плакать ?

2
danilukHF

мораль - взгляд на мир типа что плохо, а что хорошо. Вот и будет выбор промахнуться ему в человека который плачет или нет.

2
Rebecca Allbrook danilukHF

и зачем эта хрень в шутере, где основа, это стрелять ?

1
danilukHF Rebecca Allbrook

эта типа стратегия же написано, может типа кого то не убьешь получишь потом поддержку от неубитого.

2
WerGC

ну и херь

2
Пользователь ВКонтакте

Мир опустошен великой чумой, какие то блахародные, ещё чушь какая то.. И тут же техника времен второй мировой и МЕХИ. Сереженька, а ты знаешь, что такое ПРОСАК? В смысле - разрабы, а вы вобще понимаете, почему техника была такая, какая была, а мехов не было? В общем отказать сразу. // Александр Ковалёв

1
Тисекрий

Мама можно купить Warhammer?

У нас уже есть Warhammer дома.

Warhammer дома:

1
grendel777

а они всё плачут и жрут этот кактус. розовая мечта, чтобы вторая мировая закончилась не так как закончилась )))

p.s. зачем пули-то чумой заражать? ))) ещё в древности знали как это делать )))

1