IGN показала 10 минут геймплея нуарного триллера Nobody Wants to Die

До выхода многообещающего неонуарного детектива Nobody Wants to Die осталась всего неделя! 17 июля игра станет доступна на ПК (в Steam), PS5 и Xbox Series X|S. Сегодня портал IGN поделился 10-минутным видео с геймплеем самого первого расследования.
Nobody Wants to Die переносит нас в антиутопический Нью-Йорк 2329 года. В роли детектива Джеймса Карра мы будем использовать футуристические гаджеты, чтобы манипулировать временем и распутывать преступления. Наша задача – выследить серийного убийцу, терроризирующего элиту города.
Никто не хочет 10 минут геймплея
Выглядит отлично // Андрей Абрамов
Вроде интересно, русик есть, если без денувы можно будет качнуть.
Интересный подход к стилю, нуар + киберпанк. Думаю годная игруха будет. Главное, чтобы про оптимизацию не забыли.
Кто в курсах будет ли в игре шутерная механика?
Очередной Биошок. И графика примерно такая же, как в первой части.
Очередной Биошок
От автора "Очередной халф лайф" и "Очередной масс эффект"