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Nobody Wants to Die 17.07.2024
Адвенчура, От первого лица, Научная фантастика
8.3 47 оценок

IGN показала 10 минут геймплея нуарного триллера Nobody Wants to Die

butcher69
Новости

До выхода многообещающего неонуарного детектива Nobody Wants to Die осталась всего неделя! 17 июля игра станет доступна на ПК (в Steam), PS5 и Xbox Series X|S. Сегодня портал IGN поделился 10-минутным видео с геймплеем самого первого расследования.

Nobody Wants to Die переносит нас в антиутопический Нью-Йорк 2329 года. В роли детектива Джеймса Карра мы будем использовать футуристические гаджеты, чтобы манипулировать временем и распутывать преступления. Наша задача – выследить серийного убийцу, терроризирующего элиту города.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Avel_N

Никто не хочет 10 минут геймплея

15
Пользователь ВКонтакте

Выглядит отлично // Андрей Абрамов

2
tvorog8088

Вроде интересно, русик есть, если без денувы можно будет качнуть.

0
Eios

Интересный подход к стилю, нуар + киберпанк. Думаю годная игруха будет. Главное, чтобы про оптимизацию не забыли.

0
DARK AVAX

Кто в курсах будет ли в игре шутерная механика?

0
Ahnx

Очередной Биошок. И графика примерно такая же, как в первой части.

-9
Avel_N

Очередной Биошок
От автора "Очередной халф лайф" и "Очередной масс эффект"

0