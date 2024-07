Игрокам понравилась Nobody Wants to Die - 86% обзоров в Steam положительные

Вчера состоялся релиз игры Nobody Wants to Die от студии Critical Hit Games. Игроки уже успели вынести игре свои первые оценки: на основе 143 обзоров у игры сформировалась очень положительная оценка в Steam (86% обзоров положительные).

Игроки хвалят Nobody Wants to Die за великолепную атмосферу, в которой сочетается нуарный детектив и киберпанк. Многим игрокам игра напомнила симбиоз Cyberpunk 2077, Max Payne и L.A. Noire. Так же пользователи отметили, что в игре отличный саундтрек, хорошо передающий мрачное настроение игры.

При этом некоторые игроки остались недовольны оптимизацией и небольшой продолжительностью игры (в среднем 5 часов на прохождение сюжетной компании), однако стоит учитывать, что игра стоит 25 евро, а не 70-80 евро, как в случае с полноценными ААА-релизами от крупных издателей. Некоторые из обзоров:

Это моё лучшее использование $25. Это лучше чем ЛЮБАЯ покупка за $120 современного ОТСТОЙНОГО МУСОРА, созданного такими компаниями, как EA, Ubisoft или Activision Blizzard.



Потрясающая графика и атмосфера, именно такие игры напоминают мне, что игры — это настоящая форма ИСКУССТВА, в то время как COD, Battlefield и Fortnite с другой стороны изо всех сил стараются убедить меня, что игры это не что иное, как отвратительный способ выкачивания денег.

Визуально игра довольно ошеломляющая, пока что мне нравится игровой процесс... но я вижу, что она начинает надоедать. В целом, интересная игра, стоит своих денег.

Только прошел первую миссию, но пока нравится! Ощущение, будто LA Noire смешали с Cyberpunk. Есть режим реконструкции сцен из Cyberpunk для расследования мест преступлений. Выглядит отлично, но иногда подтормаживает при переключении сцен, так же один раз произошел сбой при первой загрузке. После этого игра в основном работала стабильна. У меня есть выбор типа «они это запомнят», который, похоже, разблокирует определенные опции позже в разговоре. Например, у меня была разблокирована опция, потому что я был честен с человеком всю первую миссию.

Покупал игру с большой долей скептицизма, предрелизных обзоров нет, маркетинга мало, на сообщения в сообществе разработчики практически не отвечали и т.д. В общем покупал, думая что скорей всего сделаю рефанд. НО! Влюбился в игру с первых кадров! Ох, визуал моё почтение, очень и очень проработано, стильно и графонисто!



Визуально чем-то похожа на Observer и Bioshock 1. Геймплейно тот же Observer, с элементами и механиками Remember Me и L.A. Noire. Сюжетно/Нарративно, как сериал Видоизмененный углерод



Еще не прошёл, но пока всё очень нравится!

Однако пользователи ругают странную маркетинговую компанию игры: к примеру вплоть до релиза была неизвестна стоимость игры и отсутствовала возможность предзаказа. Кроме того, разработчики не предоставили журналистам копии игры для обзоров, из-за чего Nobody Wants to Die на данный момент получила всего 2 оценки от журналистов - многие пользователя боятся брать "кота в мешке". Возможно разработчики боялись негативной прессы, которая могла сказаться на продажах, но судя по первым оценкам игроков и журналистов, их опасения были напрасными. Первые оценки игры:

MeuPlayStation - 85/100;

Xbox Era - 95/100.

Пользователи говорят, что будет обидно, если хорошая игра провалится из-за странных решений маркетингового отдела студии - игроки хотели бы увидеть продолжение или новый проект от этой студии.

Игра представляет из себя детективный триллер, события которого разворачиваются в Нью-Йорке в 2329 году. В мире игры люди научились переносить свое собственное сознание после смерти в другое тело, но позволить эту услугу могут далеко не все. В городе появляется серийный убийца, охотящийся на элиту Нью-Йорка, и детектив Джеймс Карра вместе со своей напарницей Сарой Кай попытаются его найти.

Nobody Wants to Die уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.