На Xbox Series и PS5 состоялся релиз необычного детективного триллера Nobody Wants to Die

В продаже появилась Nobody Wants to Die - приключенческая игра от первого лица в нео-нуарном стиле, события которой разворачиваются в Нью-Йорке 24-го века. Производством игры занималась польская студия Critical Hit Games. Разработка игры велась для ПК и консолей PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X.

Версию для ПК можно купить в Steam. Доступ к игре откроется в 18:00 по Москве. Если говорить о консолях, то игра уже доступна обладателям Xbox Series X/S и PlayStation 5.

Nobody Wants to Die - это детективный триллер, события которого разворачиваются в Нью-Йорке в 2329 году. Сюжет игры расскажет о мире, где люди научились переносить свое собственное сознание после смерти в другое тело, но такая услуга доступна только тем, кто регулярно платит за подписку. В городе появляется серийный убийца, охотящийся на элиту Нью-Йорка, и детектив Джеймс Карра вместе со своей напарницей Сарой Кай попытаются его найти.

В распоряжении игрока будет множество хай-тек гаджетов, главным из которых станет перчатка, с помощью которой можно, образно говоря, путешествовать назад во времени и узнавать, что произошло в том или ином месте. Геймерам предстоит тщательно исследовать места преступлений, общаться со свидетелями и подозреваемыми, изучать улики и прислушиваться к советам Сары.