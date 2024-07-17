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Nobody Wants to Die 17.07.2024
Адвенчура, От первого лица, Научная фантастика
7.9 55 оценок

Состоялся релиз PC-версии нуар-детектива Nobody Wants to Die - игра вышла без защиты

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз PC-версии игры Nobody Wants to Die от студии Critical Hit Games. Как стало известно, игра вышла без защиты и уже доступна на торрент-трекерах - для взлома хватило обычного Steam-эмулятора.

Игра представляет из себя детективный триллер, события которого разворачиваются в Нью-Йорке в 2329 году. В мире игры люди научились переносить свое собственное сознание после смерти в другое тело, но позволить эту услугу могут далеко не все. В городе появляется серийный убийца, охотящийся на элиту Нью-Йорка, и детектив Джеймс Карра вместе со своей напарницей Сарой Кай попытаются его найти.

Так же на PC-версию действует скидка 10% в магазине Steam - предложение заканчивается 24 июля. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

31
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
cuckold

Только недавно анонс был и уже релизнулась...

9
Ellie Williams

так и должно быть, а не за несколько лет.

7
my93

это я качаю, выглядит конечно супер

3
Русик_96

йфу вор

0
AkagiWhiteCometJP

Я очень долго её ждал. Но если бы разработчики не насрали на русскую аудиторию, то я бы купил. :) Привет, торрент!

3
komstroj97

Кстати да, тоже добавил ее в список желаемого, а тут - товар недоступен в вашем регионе

0
Ahnx

Игра вышла, качаю. 26,5 Гб.

2
LethalApple

Чегота малавата.

0
Сотонеющий tichka LethalApple

так это же бродилка, это даже много

0