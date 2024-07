Состоялся релиз PC-версии нуар-детектива Nobody Wants to Die - игра вышла без защиты

Сегодня состоялся релиз PC-версии игры Nobody Wants to Die от студии Critical Hit Games. Как стало известно, игра вышла без защиты и уже доступна на торрент-трекерах - для взлома хватило обычного Steam-эмулятора.

Игра представляет из себя детективный триллер, события которого разворачиваются в Нью-Йорке в 2329 году. В мире игры люди научились переносить свое собственное сознание после смерти в другое тело, но позволить эту услугу могут далеко не все. В городе появляется серийный убийца, охотящийся на элиту Нью-Йорка, и детектив Джеймс Карра вместе со своей напарницей Сарой Кай попытаются его найти.

Так же на PC-версию действует скидка 10% в магазине Steam - предложение заканчивается 24 июля. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.