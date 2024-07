Создатели киберпанк-детектива Nobody Wants to Die представили релизный трейлер

Nobody Wants to Die - это нуарная история от Critical Hit Games и PLAION, которая вышла сегодня на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и станет доступна на PC через Steam уже этим вечером по цене $24,99. Создатели представили релизный трейлер.

В футуристическом Нью-Йорке 2329 года детектив Джеймс Карр расследует убийство в мире, где смерть стала редкостью.

Игра переносит игроков в футуристический Нью-Йорк, где благодаря достижениям науки люди обрели бессмертие... за определенную цену. Детектив Джеймс Карр, переживший клиническую смерть, получает от своего начальника непростое задание. Расследовать убийство ему помогает молодая напарница Сара Кай.

Nobody Wants to Die создана с использованием движка Unreal Engine 5, что обеспечивает реалистичную графику и атмосферный мир игры. Саундтрек к игре написан композитором Миколаем Строински, который ранее работал над музыкой для The Witcher 3, Diablo Immortal, League of Legends и Age of Empires 4.