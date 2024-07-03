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Nobody Wants to Die 17.07.2024
Адвенчура, От первого лица, Научная фантастика
8.2 45 оценок

Создатели Nobody Wants to Die поделились двумя композициями из саундтрека игры

AceTheKing
Новости

Студия Critical Hit Games опубликовала новый дневник разработчиков, в котором поделилась двумя композициями из саундтрека своей предстоящей игры Nobody Wants to Die

Создатели игры говорят, что музыка необходима им для того, чтобы помочь сформировать нужные эмоции у игрока на протяжении всей игры, а так же задать ритм и атмосферу для Нью-Йорка 2329 года. За саундтрек игры ответственен композитор Миколай Строиньски.

Композитор приложивший руку к созданию саундтрека для таких игр как: The Witcher 3: Wild Hunt, League of Legends, Age of Empires в этот раз создал пропитанный чувством темной интриги, мелодичный и угрюмый саундтрек, который воплощает в себе нуарную сущность игры, помещая игроков в шкуру детектива Джеймса Карры.

Релиз игры Nobody Wants to Die состоится 17 июля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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