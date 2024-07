Создатели Nobody Wants to Die поделились двумя композициями из саундтрека игры

Студия Critical Hit Games опубликовала новый дневник разработчиков, в котором поделилась двумя композициями из саундтрека своей предстоящей игры Nobody Wants to Die

Создатели игры говорят, что музыка необходима им для того, чтобы помочь сформировать нужные эмоции у игрока на протяжении всей игры, а так же задать ритм и атмосферу для Нью-Йорка 2329 года. За саундтрек игры ответственен композитор Миколай Строиньски.

Композитор приложивший руку к созданию саундтрека для таких игр как: The Witcher 3: Wild Hunt, League of Legends, Age of Empires в этот раз создал пропитанный чувством темной интриги, мелодичный и угрюмый саундтрек, который воплощает в себе нуарную сущность игры, помещая игроков в шкуру детектива Джеймса Карры.

Релиз игры Nobody Wants to Die состоится 17 июля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.