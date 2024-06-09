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Nobody Wants to Die 17.07.2024
Адвенчура, От первого лица, Научная фантастика
8.2 36 оценок

Создатели Nobody Wants to Die показали новые кадры из игры

AceTheKing
Новости

Вчера студия Critical Hit Games представила новый геймплейный трейлер своей предстоящей игры Nobody Wants to Die. Сегодня разработчики выпустили небольшое интервью, в котором показали новые геймплейные кадры, а так же поделились некоторыми подробностями игры.

Комьюнити-менеджер студии рассказал о том, что при создании игры разработчики вдохновлялись классическими черно-белыми нуарными детективными фильмами в стиле арт-деко. Над игрой работала команда из 20-ти человек в течение 4-х лет и разработчики хотят подарить игрокам отличную историю в атмосферном Нью-Йорке будущего.

Действие игры развернется в антиутопическом Нью-Йорке в 2329-м году, в котором человек может обрести бессмертие, но за это придется заплатить высокую цену. В этой игре разработчики хотят изучить опасности трансгуманизма и человеческого бессмертия в обществе, в котором смерть осталось лишь далеким воспоминанием, а границы добра и зла давно размыты.

Nobody Wants to Die выйдет уже 17 июля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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