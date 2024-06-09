Создатели Nobody Wants to Die показали новые кадры из игры

Добро пожаловать в Нью-Йорк 2329 года — мрачный мегаполис будущего, где человечество совершило грандиозный прорыв, обретя дар бессмертия. Передовые технологии позволили людям хранить своё сознание в специальных банках памяти и переносить его из одного тела в другое, фактически гарантируя вечную жизнь. Но эта привилегия доступна лишь избранным, тем, кто может позволить себе дорогостоящую подписку.

В этом мире, где смерть стала редкостью, а нравственные устои постепенно размываются, вы берёте на себя роль Джеймса Карры — опытного детектива отдела смертности. Едва оправившись после серьёзного инцидента, вы берётесь за неофициальное расследование серии загадочных убийств. Ваша единственная помощница — юная и амбициозная полицейская атташе Сара Каи. Вместе вы отправляетесь по следу серийного убийцы, жертвами которого становятся представители городской элиты. Используя свои навыки и передовые технологии, вы должны распутать клубок тайн и интриг, скрывающийся за каждым преступлением.

Ваш главный инструмент в этом расследовании — уникальное устройство управления временем. С его помощью вы сможете осматривать места преступлений и буквально восстанавливать ход событий, приведших к каждому убийству. Внимательно изучайте улики, анализируйте данные и составляйте полную картину произошедшего. Каждая деталь может оказаться ключом к разгадке, каждый свидетель — источником бесценной информации. Но будьте готовы столкнуться с шокирующей правдой о жертвах и обстоятельствах их гибели.