Сравнение детективного приключения Nobody Wants to Die на консолях и ПК

Автор Youtube-канала ElAnalistaDeBits опубликовал видео, в котором сравнил версии нуарного киберпанк-детектива Nobody Wants to Die на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. При этом на всех консолях и PC детективное приключение работает стабильно — падений частоты кадров автор ролика не обнаружил.

на Xbox Series S приключение большую часть времени работает в 1080p при 30 FPS;

на Xbox Series X — обычно в 1440p при 30 FPS в режиме качества и 1080p при 60 FPS в режиме производительности;

на PlayStation 5 — показатели такие же, как на Xbox Series X.

Автор отмечает, что в целом качество картинки почти идентично на всех платформах, но на PC текстуры и тени проработаны четче.