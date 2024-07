Стали известны системные требования к ПК нуарного триллера Nobody Wants to Die

Nobody Wants to Die выйдет завтра, 17 июля, и недавно Critical Hit Games опубликовала официальные системные требования для ПК.

Для запуска игры геймерам на ПК как минимум понадобится Intel Core I3-8100 или AMD Ryzen 5 2600X с 8 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1660 Super или AMD Radeon RX VEGA 56 или Intel Arc A750. Для игры также потребуется 30 ГБ свободного места на диске.

Critical Hit Games рекомендует использовать Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti или AMD Radeon RX 6750 XT или Intel Arc A770. Более того, разработчики подтвердили, что игра будет поддерживать NVIDIA DLSS с самого начала.

Минимальные:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система

ОС: Windows 10 64bit

Процессор: Intel Core I3-8100 или AMD Ryzen 5 2600X

Память: 8 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super или AMD Radeon RX VEGA 56 или Intel Arc A750

DirectX: Версия 12

Накопитель: 30 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

Требуется 64-разрядный процессор и операционная система

ОС: Windows 10 64bit

Процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600

Память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti или AMD Radeon RX 6750 XT или Intel Arc A770

DirectX: Версия 12

Хранилище: 30 ГБ свободного места

Nobody Wants to Die ощущается как смесь Blade Runner, Observer и Batman: Arkham's Detective Mode. Игра работает на Unreal Engine 5, хотя нет информации о том, будет ли она поддерживать Nanite или Lumen.

В этой игре вы играете за детектива Джеймса Карру из отдела смертности. Он отправляется на поиски серийного убийцы, который охотится на богатых и влиятельных людей города. Вы будете исследовать места преступлений, используя его особую способность контролировать время и продвинутые гаджеты, чтобы воссоздать то, что произошло при каждом убийстве. Сделав это, вы найдете подсказки и раскроете страшную правду об убийствах.