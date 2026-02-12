ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Nobody Wants to Die 17.07.2024
Адвенчура, От первого лица, Научная фантастика
7.5 286 оценок

В Epic Games Store стартовала раздача двух детективных игр: Nobody Wants to Die и The Darkside Detective

monk70 monk70

Еженедельные раздачи игр в Epic Games Store подготовили прекрасный нуарный сборник, который можно получить с сегодняшнего дня до 19:00 МСК 19 февраля: Nobody Wants to Die и The Darkside Detective: A Fumble in the Dark.

Nobody Wants to Die переносит вас в шкуру детектива, преследующего серийного убийцу в городе бессмертных. Critical Hit оживляет этот мир с помощью прекрасной графики и уникального сочетания футуризма и ретро-эстетики, не создавая при этом ощущения безвкусицы. Эта нуарная приключенческая игра от первого лица занимает около 6-8 часов и является одной из самых недооценённых игр, вышедших в 2024 году.

Погрузитесь в антиутопический мир Нью-Йорка 2329 года. В этой интерактивной нуарной истории возглавьте расследование, используя передовые технологии, в роли детектива Джеймса Карры, который рискует всем, преследуя серийного убийцу, охотящегося на элиту города.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark переносит вас обратно в город Твин-Лейкс с населением 75666 человек, никак не связанный с Твин-Пикс, население которого составляет 51201 человек. Эта пиксельная игра, восхитительная по своей атмосфере, передаёт хаотичные сверхъестественные мотивы третьего сезона «Твин Пикс», вышедшего в том же году, что и приквел игры, но также содержит изрядную долю от «Сумеречной зоны».

В составе Отдела Темной стороны вы будете расследовать различные сверхъестественные явления, умело сочетая юмор и мрачность.

9
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Витюня Скобочник

С удовольствием забрал Nobody Wants to Die, надо ещё разок пройти

4
AdriftDylan

Дефективные издания?

3
Destroited

Nobody Wants to Die шикарная игра

3
ratte88

Шикарный там только посыл и сюжет. Геймплейно чувствуется, что тебя на$%ли. Ожидаешь детектив, получаешь "нажми А, чтобы увидеть Б"

Barred ratte88

И графон неплох. Насчет геймплея согласен - уныло и однообразно.

Заминированный тапок

Забрал. Спасибо.

2
prince0

Всё как обычно.Везде только не в российском регионе.Одну бы я скачал конечно.

1
D4GoldenHour

Да поменяй ты этот регион! Привязан к этому будто сможешь в ближайшем будущем что-то купить если будет стоять РФ...

4
Destroited

скачай на торренте