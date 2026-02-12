В Epic Games Store стартовала раздача двух детективных игр: Nobody Wants to Die и The Darkside Detective

Еженедельные раздачи игр в Epic Games Store подготовили прекрасный нуарный сборник, который можно получить с сегодняшнего дня до 19:00 МСК 19 февраля: Nobody Wants to Die и The Darkside Detective: A Fumble in the Dark.

Nobody Wants to Die переносит вас в шкуру детектива, преследующего серийного убийцу в городе бессмертных. Critical Hit оживляет этот мир с помощью прекрасной графики и уникального сочетания футуризма и ретро-эстетики, не создавая при этом ощущения безвкусицы. Эта нуарная приключенческая игра от первого лица занимает около 6-8 часов и является одной из самых недооценённых игр, вышедших в 2024 году.

Погрузитесь в антиутопический мир Нью-Йорка 2329 года. В этой интерактивной нуарной истории возглавьте расследование, используя передовые технологии, в роли детектива Джеймса Карры, который рискует всем, преследуя серийного убийцу, охотящегося на элиту города.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark переносит вас обратно в город Твин-Лейкс с населением 75666 человек, никак не связанный с Твин-Пикс, население которого составляет 51201 человек. Эта пиксельная игра, восхитительная по своей атмосфере, передаёт хаотичные сверхъестественные мотивы третьего сезона «Твин Пикс», вышедшего в том же году, что и приквел игры, но также содержит изрядную долю от «Сумеречной зоны».

В составе Отдела Темной стороны вы будете расследовать различные сверхъестественные явления, умело сочетая юмор и мрачность.