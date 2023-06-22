Обзорный трейлер Nobunaga's Ambition: Awakening представляет подробности о механиках и многое другое ©

Появился новый трейлер Nobunaga's Ambition: Awakening, дающий более подробное представление о том, как будут работать некоторые механики игры. Трейлер, который также знаменует открытие предварительных заказов в Steam и PS4, демонстрирует советников, боевые и клановые механики, а также многое другое.

Nobunaga's Ambition: Awakening выходит на Западе в следующем месяце, и в преддверии даты релиза новый трейлер должен дать вам представление о том, что вас ждет, если вы приобретете игру. Как и другие игры серии Nobunaga's Ambition, эта игра представляет собой грандиозную стратегию, в которой вам предстоит объединить Японию в качестве даймё своего собственного клана.

В трейлере мы видим, как Нобунага общается с советниками и генералами, а также определяет тактику сражений и стратегию завоеваний. Awakening, скорее всего, станет для многих игроков знакомством с франшизой Nobunaga's Ambition, поэтому она также позволит упорядочить общие цели кампании некоторыми интересными способами.

Например, новая система "цели клана" позволит вам с самого начала решить, какой клан вы хотите основать. По мере достижения этой цели вы будете получать такие награды, как золото, новые правила и увеличение количества рабочей силы. Если вы не слишком уверенно чувствуете себя в игровых системах, вам доступны более легкие цели, но когда вы станете опытнее, вы сможете выбрать более трудные цели с большими потенциальными наградами.

Мы также получим представление о различных исторических японских сражениях, которые будут воссозданы в Nobunaga's Ambition: Awakening. Среди них битва при Ямадзаки в 1582 году, пять битв при Каванакадзиме и осада Осаки. Если предположить, что последнее относится к реальной битве 17 века, то Нобунага к тому времени был уже давно мертв, но, может быть, вы сможете сыграть за Токугаву Иэясу?

Obunaga's Ambition: Awakening выйдет на PC, PlayStation 4 и Nintendo Switch 20 июля.