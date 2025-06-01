Switch 2 не работает с режимом 4K 60 FPS в Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition

Есть много предположений о том, чего может достичь новая консоль Nintendo Switch 2, которая должна дебютировать на следующей неделе в магазинах по всему миру, с точки зрения производительности системы. Система поддерживает до 120 кадров в секунду в портативном режиме и до 4K и 60 кадров в секунду в док-режиме, а сложные игры с открытым миром, такие как Cyberpunk 2077 и Star Wars Outlaws, портируются на устройство.

Koei Tecmo в интервью о NOBUNAGA'S AMBITION: Awakening Complete Edition, говорит, что пыталась запустить игру в разрешении 4K и 60FPS, но пришлось уменьшить масштаб до всего лишь 1080P@30FPS.

Мы не используем NVIDIA DLSS. Игра работает в Full HD и 30 кадрах в секунду. Мы также экспериментировали с 4K и 60 кадрами в секунду, но мощность, необходимая для рендеринга японского архипелага с такой графикой, больше, чем вы можете себе представить, и ее трудно поддерживать стабильной, поэтому нам пришлось сдаться. Мы надеемся вернуться к этой задаче в будущем, если появится такая возможность. - игровой продюсер и директор Мичи Рю

NOBUNAGA's AMBITION: Awakening — не самая требовательная игра, как видно из рекомендуемых требований для ПК:

ОС: Windows 10, Windows 11, 64 бит

Процессор: Intel Core i7-3770 или выше (Windows 10), Intel Core i3-8350K или выше (Windows 11)

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 1060(6 ГБ) или более, AMD Radeon RX580(8 ГБ) или более

DirectX: Версия 11

Сеть: Широкополосное подключение к Интернету

Хранилище: 25 ГБ свободного места

Звуковая карта: 16-битное стерео, возможно воспроизведение WAVE-файлов 48 кГц

Дополнительные примечания: Требуется дисплей с разрешением 1920 x 1080

Тем не менее, по словам Рю, владельцы Nintendo Switch 2, по крайней мере, увидят значительное улучшение графики:

Благодаря аппаратной эволюции Switch 2 графика была значительно улучшена. Такие элементы, как море, небо и земля, выглядят гораздо более реалистично, усиливая захватывающий опыт игры. Возможность иметь такой уровень графики в портативном формате — это важный момент, который понравится игрокам. Кроме того, благодаря работе мыши через Joy-Con 2 и поддержке USB-мыши теперь стало возможным интуитивное управление. Мы также включили некоторый игровой контент, который ранее был доступен только в Азии, поэтому мы надеемся, что игрокам он тоже понравится.

Nintendo Switch 2 поступит в продажу в четверг, 5 июня.