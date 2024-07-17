Анонсировано продолжение пламенного платформера Nocturnal для Switch и ПК

Nocturnal погружает нас в мрачный мир, окутанный зловещей магической дымкой.

Мы играем за Ардешира — воина «Негасимого Огня», вернувшегося на родной остров после долгих странствий. Но вместо приветливых лиц односельчан его встречает лишь смрадная пелена, скрывшая знакомые места.

Используя магию огня, главный герой должен раскрыть тайну этого проклятья, очистить свою землю от магических чар и вернуть людям утраченный свет.

Геймплей сочетает в себе динамичный экшен с исследованием мира и решением головоломок. Вам придётся сражаться с целой чередой монстров и демонов при помощи клинка и магии огня. Путешествуя по разрушенному острову, вы будете по крупицам собирать подсказки, позволяющие проникнуть в суть происходящего.