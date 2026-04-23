Steam раздаёт игру Nocturnal бесплатно - акция ограничена по времени

В цифровом магазине Steam стартовала временная акция, в рамках которой пользователи могут бесплатно добавить в библиотеку игру Nocturnal. Предложение действует до 26 апреля и доступно всем владельцам аккаунтов платформы.

Речь идёт об инди-проекте Nocturnal, представляющем собой атмосферный двухмерный экшен с элементами исследования и выживания. Игроку предстоит исследовать мрачный мир, решать головоломки и противостоять опасным противникам, используя ограниченные ресурсы.

Согласно информации на странице проекта в Steam, игра получила «в основном положительные» Разработчики отмечают, что акционная раздача направлена на расширение аудитории проекта и поддержку интереса к игре в преддверии будущих обновлений или связанных релизов.