Nocturnal 07.06.2023
Экшен, Адвенчура, Платформер
6.5 24 оценки

Steam раздаёт игру Nocturnal бесплатно - акция ограничена по времени

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

В цифровом магазине Steam стартовала временная акция, в рамках которой пользователи могут бесплатно добавить в библиотеку игру Nocturnal. Предложение действует до 26 апреля и доступно всем владельцам аккаунтов платформы.

Речь идёт об инди-проекте Nocturnal, представляющем собой атмосферный двухмерный экшен с элементами исследования и выживания. Игроку предстоит исследовать мрачный мир, решать головоломки и противостоять опасным противникам, используя ограниченные ресурсы.

Согласно информации на странице проекта в Steam, игра получила «в основном положительные» Разработчики отмечают, что акционная раздача направлена на расширение аудитории проекта и поддержку интереса к игре в преддверии будущих обновлений или связанных релизов.

bysaturn

Выглядит прямо хорошо.

D4GoldenHour

И скоро Nocturnal 2. Есть демка кстати.

