Анонсировано продолжение пламенного платформера Nocturnal для Switch и ПК

Sunnyside Games анонсировала сиквел сайд-скроллинговой Metroidvania Nocturnal 2 для Switch и ПК (Steam). Он выйдет в 2025 году.

Оригинальная Nocturnal вышла для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam 7 июня и была опубликована Dear Villagers.

Nocturnal 2 — это нарисованная от руки Metroidvania с фокусами и уникальной основной особенностью: будучи мастером техники Enduring Flame, один удар по источнику огня зажигает ваш меч, позволяя вам отбросить тьму и раскрыть стильные способности. Используйте свое Пламя с умом, так как его могут быстро потушить многочисленные враги, пытающиеся держать вас в неведении.