Ядерная тайна ИИ в мрачном будущем: платформер NODE: The Last Favor of the Antarii выйдет на ПК и консолях

Постапокалиптический платформер NODE: The Last Favor of the Antarii теперь выходит не только на ПК, но и на консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series. Об этом объявили издатель Beep Japan и студия Lapsus Games, уточнив, что дата релиза пока остается неизвестной.

В этой оригинальной 2,5D-головоломке игроки окажутся в мире, где радиация, забытые технологии и шепоты прошлого сплетаются в мрачную картину. Вы управляете NODE — автономным искусственным интеллектом, которому предстоит исследовать заброшенный советский ядерный комплекс времён Холодной войны. Это не просто путешествие по разрушенным коридорам — это интеллектуальная игра с временем и судьбой.

Геймплей строится вокруг уникальной временной шкалы: вы заранее планируете каждый шаг, прыжок или уклонение, после чего наблюдаете, как ваш план реализуется. Ошиблись? Настройте маршрут, уточните действия — и попытайтесь снова. NODE не про скорость, а про точность, мышление и настойчивость.

Художественный стиль сочетает реалистичную графику с атмосферой советского научного фэнтези. Здесь холод бетонных коридоров сочетается с визуальными эффектами, передающими ощущение чего-то нереального, словно сама реальность дала трещину.

Каждое действие — не просто часть механики, но вклад в историю. Диалоги нелинейны, с эффектом "памяти" — ваши реплики запоминаются и влияют на мир. А если присмотреться внимательнее, можно найти скрытые тропы, тайные комнаты и глубокие сюжетные отголоски, раскрывающие настоящую суть катастрофы.

NODE: The Last Favor of the Antarii обещает стать находкой для любителей атмосферных, нестандартных игр — с философией, загадками и холодным дыханием забытых технологий.