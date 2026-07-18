Разработчики 2D-экшена NOIR BLOOM выпустили бесплатную демоверсию в Steam

Студии HONKI Games и GameWorks Ventures представили бесплатную демоверсию своего предстоящего 2D-экшена NOIR BLOOM. Опробовать ознакомительную версию под названием The Bud Trial уже можно на игровой платформе Steam.

Выход полной версии игры запланирован на 2027 год. Проект представляет собой динамичный экшен, совмещающий элементы боевых искусств и скоростных перестрелок в стиле ган-фу. Действие разворачивается в вымышленном восточном мегаполисе Kow Wing, улицы которого наполнены неоновым светом.

Главным героем истории выступает бывший наемный убийца по прозвищу White Wraith. Персонажу приходится вернуться к своему криминальному прошлому после того, как местный преступный синдикат похищает девушку, которая помогла ему обрести человечность. Игрокам предстоит пробиваться сквозь трущобы, рынки и элитные небоскребы мегаполиса, чтобы свести старые счеты с криминальным боссом.

Игровой процесс ориентирован на высокую скорость реакции и комбинацию ближнего боя с огнестрельным оружием. В распоряжении протагониста будут приемы рукопашного боя, возможность обезоруживать противников и использовать их собственное вооружение. Авторы позиционируют боевую систему как проработанный танец из пуль и тактических решений в реальном времени.

В июле разработчики выпустили демоверсию The Bud Trial, которая позволяет оценить основы игрового процесса и визуальный стиль проекта. В игре заявлена полная поддержка контроллеров, включая геймпады Xbox и DualShock. Стоит отметить, что проект получит локализацию на русский язык, которая включает в себя переведенный интерфейс и субтитры.

Разработчики также опубликовали системные требования для запуска игры на персональных компьютерах. Для игры на минимальных настройках потребуется 64-разрядная операционная система Windows 10, процессор уровня Intel Core i5 4460 или AMD Athlon X4, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GTX 950 или AMD R7 370. На накопителе проект займет около 5 ГБ свободного места.