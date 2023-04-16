Ролевое приключение Noob: The Factionless будет доступно в цифровом виде 29 июня ©

Издатели Microids и Olydri Games сообщили, что ролевое приключение Noob: The Factionless выйдет 29 июня в цифровом виде на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК. Розничная версия будет доступна для консолей к концу августа 2023 года.

Noob — The Factionless рассказывает о приключениях четырех игроков из гильдии Rush: Неогика Бастера, Берсерка Дрека, Картоманта Мэй и Элементалиста Логса. Их цель — достичь высшего уровня и стать элитой MMORPG Horizon — легендарным классом. Вместе им предстоит столкнуться с сотнями монстров и побродить по фантастическим мирам, чтобы дать своей гильдии заслуженное место в мире Horizon среди легендарных гильдий Noob, Justice, Roxxor и Pro Game Master. Но задача, с которой они столкнутся, не ограничится Горизонтом: их аватары будут выполнять «настоящие» квесты в реальной жизни. Историю можно делать как в игре, так и в реальности.