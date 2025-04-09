"Чертовски большое обновление" для Norland вышло из бета-версии и стало доступно для всех

Hooded Horse и Long Jaunt выпустили полную версию радикально нового обновления для своего самого продаваемого средневекового симулятора королевства Norland. Оно приносит пересмотр нескольких основных механик, охватывающих миграцию, преступность, алкоголь и даже строительные леса, а также другие элементы.

Одно из главных изменений касается управления городом и дворян. Канцелярия была значительно улучшена, чтобы предложить более упорядоченный опыт. Взаимодействие лордов также было улучшено — теперь они даже могут вести светские беседы.

Между тем, предыдущее введение стен означает, что появились новые угрозы, которые добавят более значительного военного давления на ваши владения — Ragged Bands могут показаться создающими проблемы и угрожающими безопасности города. Баланс сил на глобальной карте также был изменен, чтобы отразить это, с новыми дипломатическими возможностями, изменениями в интригах, и каждая карта имеет четыре стратегические точки входа.

Другие улучшения включают миграцию, которая теперь напрямую связана со средним настроением крестьян, а также изменения в преступлениях, казнях и других связанных механиках, объясняющих эту новую динамику.

Norland доступен на ПК в раннем доступе Steam.