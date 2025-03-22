Для Norland вышел "чертовски большой апдейт", который сильно меняет основы геймплея

Стратегия Norland получила очередное обновление, которое на этот раз отличается действительно большим списком новых возможностей. Разработчики изменили многие элементы игры и, за неимением лучшего, решили просто назвать это "чертовски большим обновлением".

В настоящее время доступна бета-версия, и некоторые функции потребуют начать новую игру. Кроме того, новые сохранения не будут работать в основной версии. Имейте это в виду, если хотите протестировать патч. Разработчики очень надеются на это и ждут отзывов, на основе которых они будут развивать проект.

Разработчики в первую очередь переработали многие из основных игровых механик. К ним относятся:

Инструкции - теперь вы назначаете одного лорда в Холле, он ежедневно выдает инструкции слугам, а те - разносят их по зданиям

Миграции стали зависеть от среднего настроения крестьян в течение дня;

Эшафоты - убрана необходимость давать указания, а казни проходят в автоматическом режиме в вечернее время и являются мощным инструментом для формирования настроения подданных

Преступность - Люди, пойманные с поличным, сдаются после трех ударов и превращаются в заключенных. На следующий день прибывают палачи, чтобы провести казнь выбранным нами способом. Кроме того, преступления оказывают большее влияние на настроение жителей;

Алкоголь - убрана мысль об "усталости", которая образовалась после работы и облегчена алкоголем;

Проповеди в церкви - упразднялась обязательная утренняя служба. Они проводятся вечером и требуют колец, которые кладутся прямо в карман епископа;

Общения лордов - тип спонтанного взаимодействия, который выбирают лорды, теперь менее случайный и зависит в первую очередь от их настроения

Нужды персонажей - карточка потребностей была удалена, а количество мыслей, связанных с ними, было уменьшено, и они появляются в главной закладке меню персонажа.

Изменений уже достаточно много, но это еще не все. Поведение гостей, механика марионеток, распределение рабочих и логика охоты также были изменены для более эффективной работы. Кроме того, добавлены новые легковооруженные враги, цель которых - вызвать хаос, например, устраивая пожары и нападая на дома крестьян.

Также были внесены некоторые изменения в баланс в соответствии с отзывами игроков, а также переработанный саундтрек и измененные внутриигровые эффекты. Кроме того, игра должна стать красивее благодаря новым деревьям и графике главного меню.