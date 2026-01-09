Norland готовится к выходу из раннего доступа в 2027 году: разработчики раскрыли масштабные планы развития стратегии

Средневековая градостроительная стратегия Norland, вышедшая в ранний доступ в июле 2024 года, получила подробную дорожную карту развития. Студия Long Jaunt сообщила, что планирует завершить фазу раннего доступа летом 2027 года. Таким образом, у команды остаётся около полутора лет на доработку проекта, хотя разработчики сразу оговорились, что сроки могут быть пересмотрены, если этого потребует качество финальной версии.

По словам авторов, у Norland уже есть чёткое видение полноценного релиза. Дальнейшее развитие игры будет строиться вокруг трёх ключевых направлений: прогрессии, разнообразия и генерации историй.

В плане прогрессии особое внимание уделят развитию города и глобальной карты. Сейчас рост поселения ограничен сотней жителей, однако в 2026 году в игре появятся ремесленники — более эффективные, но требовательные специалисты. Они постепенно вытеснят крестьян и позволят производить качественное оружие, инструменты и предметы роскоши, тогда как базовое производство будет вынесено в окрестные деревни. На глобальной карте разработчики хотят отказаться от жёстких лимитов на захват территорий и ввести систему княжеств с вассалами, которые смогут действовать относительно автономно.

Разнообразие будет усиливаться за счёт климатических изменений, новых биомов и переработки локальных карт. Глобальные карты решено создавать вручную — на старте их будет около дюжины, а позже появится возможность импортировать пользовательские варианты. Также в планах торговые пути, более глубокая система вооружения и серьёзная переработка ролей персонажей.

Отдельный акцент сделан на генерации историй. Политическая система станет сложнее: влиятельные персонажи смогут выдвигать ультиматумы, претендовать на корону и вступать в многоэтапные конфликты. Появятся зоны влияния, косвенное насилие, церковная политика и система тайных знаний, открывающая путь к интригам и шантажу.