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Norland май 2024 г.
Стратегия, Симулятор, Строительство, Средневековье
6.8 36 оценок

Новый трейлер симулятора средневекового королевства Norland раскрывает дату релиза

butcher69
Новости

Симулятор средневекового королевства Norland появится в раннем доступе для PC в Steam 16 мая, объявили издатель Hooded Horse и разработчик Long Jaunt.

Norland - это симулятор средневекового королевства, вдохновленный Rimworld и Crusader Kings, который генерирует сложные истории.

Управляйте благородной семьей, владеющей городом, населенным десятками персонажей разных сословий: от аристократов до крестьян, от солдат до преступников. У каждого горожанина свои потребности и сложное поведение, которое будет зависеть от его социального статуса и индивидуальных особенностей. И зачастую их поведение может быть смертельно опасным для вашей семьи.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
digitalkid

Идея очень крутая, но как строительство поселения она слабее римворлда, а как управление королевским домом слабее CK3. Очень надеюсь что вытянут.

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Гемор

дешманский графен, вроде для пеки, а графон мобильный.

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