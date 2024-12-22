Обновление симулятора средневекового королевства Norland улучшает охоту и затрудняет захват городов

Создатели средневекового градостроительного симулятора Norland не сбавляют обороты, и после обновления, выпущенного всего неделю назад, они уже выпустили следующий, 29-й патч. На этот раз они сосредоточились в основном на улучшении баланса, изменении качества жизни и многочисленных исправлениях.

Обновление вносит изменения в охоту, делая ее более увлекательной. Изменена система набора воинов в лейтгейме: города теперь будут нанимать арбалетчиков и лучше защищаться от наших армий. Также была скорректирована прогрессия боевых навыков — воины получают гораздо больше опыта в реальных боях по сравнению с обучением.

На легком уровне сложности города ИИ теперь имеют ограничение на количество солдат в начале игры до 40–50.

Если охота не удалась для одного из лордов, это будет считаться провалом для обоих. Они получат негативные мысли и общественное мнение о своем партнере.

Города теперь перевооружаются до текущих уровней со скоростью 4 солдата в день.

Добавлено специальное уведомление о смерти заключенного в лагере бандитов.

Улучшен метод расчета бонуса процентов.

Уменьшен бонус за «Искусство флирта».

Полный список изменений можно найти в сообщении разработчиков в Steam. Они также объявили, что уйдут на зимние каникулы, что замедлит темпы выпуска обновлений. Однако они вернутся сильнее в начале года и обеспечат «еще более быструю разработку игры».