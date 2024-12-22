ЧАТ ИГРЫ
Номинируйте Norland на ИГРУ ГОДА 2024!
на главную
об игре
Norland 18.07.2024
Стратегия, Симулятор, Строительство, Средневековье
8 137 оценок

Обновление симулятора средневекового королевства Norland улучшает охоту и затрудняет захват городов

monk70
Новости

Создатели средневекового градостроительного симулятора Norland не сбавляют обороты, и после обновления, выпущенного всего неделю назад, они уже выпустили следующий, 29-й патч. На этот раз они сосредоточились в основном на улучшении баланса, изменении качества жизни и многочисленных исправлениях.

Обновление вносит изменения в охоту, делая ее более увлекательной. Изменена система набора воинов в лейтгейме: города теперь будут нанимать арбалетчиков и лучше защищаться от наших армий. Также была скорректирована прогрессия боевых навыков — воины получают гораздо больше опыта в реальных боях по сравнению с обучением.

  • На легком уровне сложности города ИИ теперь имеют ограничение на количество солдат в начале игры до 40–50.
  • Если охота не удалась для одного из лордов, это будет считаться провалом для обоих. Они получат негативные мысли и общественное мнение о своем партнере.
  • Города теперь перевооружаются до текущих уровней со скоростью 4 солдата в день.
  • Добавлено специальное уведомление о смерти заключенного в лагере бандитов.
  • Улучшен метод расчета бонуса процентов.
  • Уменьшен бонус за «Искусство флирта».

Полный список изменений можно найти в сообщении разработчиков в Steam. Они также объявили, что уйдут на зимние каникулы, что замедлит темпы выпуска обновлений. Однако они вернутся сильнее в начале года и обеспечат «еще более быструю разработку игры».

0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий