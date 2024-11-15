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Norland 18.07.2024
Стратегия, Симулятор, Строительство, Средневековье
7.9 122 оценки

Семейные древа, улучшенная система знаний и многое другое: стратегия Norland получила крупное обновление

butcher69
Новости

Средневековая стратегия Norland продолжает радовать поклонников новым контентом. Разработчики из Long Jaunt выпустили патч 26, добавивший множество улучшений и новых механик, которые делают игру еще более глубокой и реалистичной.

Главные изменения:

  • Расширенная глобальная карта: добавлены новые иконки городов и объектов, улучшена визуализация местности. Теперь карта включает географические названия и названия культурных объектов, что делает мир игры более живым.
  • Семейные древа: теперь можно проследить родственные связи как между «законными» членами семьи, так и внебрачными детьми. Также добавлено отображение древа семьи, с которой произошел брак.
  • Улучшенная система знаний: подростки будут быстрее усваивать информацию через «мудрые беседы», а мудрость умерших персонажей останется доступной на время. Новый индикатор предупредит игроков, если персонаж перегружен знаниями.

Полный список улучшений и исправлений можно найти в посте разработчиков. Среди обновлений также исправлены ошибки, оптимизированы некоторые игровые механики и добавлены мелкие визуальные улучшения.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Kvizac Haderah

Я так понимаю эта игра типа Рим Ворлда, но с элементами Королей крестоносцев?

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