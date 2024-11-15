Семейные древа, улучшенная система знаний и многое другое: стратегия Norland получила крупное обновление

Средневековая стратегия Norland продолжает радовать поклонников новым контентом. Разработчики из Long Jaunt выпустили патч 26, добавивший множество улучшений и новых механик, которые делают игру еще более глубокой и реалистичной.

Главные изменения:

Расширенная глобальная карта: добавлены новые иконки городов и объектов, улучшена визуализация местности. Теперь карта включает географические названия и названия культурных объектов, что делает мир игры более живым.

Семейные древа: теперь можно проследить родственные связи как между «законными» членами семьи, так и внебрачными детьми. Также добавлено отображение древа семьи, с которой произошел брак.

Улучшенная система знаний: подростки будут быстрее усваивать информацию через «мудрые беседы», а мудрость умерших персонажей останется доступной на время. Новый индикатор предупредит игроков, если персонаж перегружен знаниями.

Полный список улучшений и исправлений можно найти в посте разработчиков. Среди обновлений также исправлены ошибки, оптимизированы некоторые игровые механики и добавлены мелкие визуальные улучшения.