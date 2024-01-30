Симулятор средневекового королевства Norland нашел издателя и получил окно выхода в раннем доступе

Компания Hooded Horse с радостью сообщает, что к ее растущей семье стратегических и тактических игр присоединился новый член. Norland от разработчика Long Jaunt - это симулятор средневекового королевства, целью которого является создание сложных, насыщенных историй в живом мире.
Игроки смогут управлять начинающей дворянской семьей и проходить через испытания классового общества, в котором есть все: от преступности до восстаний рабов, от религиозных конфликтов до экономических кризисов, а также широкий спектр личной вражды, предательства, тайных убийств и захватывающих сражений. Кроме того, игрокам придется взаимодействовать с соседними королевствами, решая вопросы дипломатии, торговли, споров, союзов и даже создания вассальных государств.
"Сотрудничество с Hooded Horse позволит нам сосредоточиться на разработке, освободив нас от различных задач, не связанных с разработкой, таких как маркетинг, локализация, создание трейлеров и других обязанностей", - говорит Дмитрий Глазнев, дизайнер Norland и глава Long Jaunt. "Благодаря этой поддержке мы намерены представить игрокам более отполированную и насыщенную контентом игру в мае".