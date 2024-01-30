Симулятор средневекового королевства Norland нашел издателя и получил окно выхода в раннем доступе

Вы попадаете в средневековый город под управлением одной аристократической семьи. В этой игре нет заранее определённого сценария. Это скорее симулятор жизни, в котором каждый ваш шаг влияет на ход истории и отношения с другими персонажами.

Вы становитесь главой дворянской семьи, которая правит городом, где живут люди разных классов: крестьяне, воины, рабы, преступники. Каждый житель имеет свои потребности и особенности поведения, которые зависят от его социального положения и личных качеств. Так же как и вы, члены вашей семьи могут устанавливать разные отношения друг с другом (дружить, любить, поддерживать, а иногда обижать, оскорблять, а то и вовсе убивать). Каждый человек имеет не только свою уникальную личность, но и наследственные черты, которые могут передаваться по наследству. Каждый из них также отличается своей национальностью, верой, сексуальными предпочтениями и т.д.

Ваша задача — сделать город процветающим и счастливым. Для этого вам нужно платить достойные зарплаты, бороться с преступностью, увеличивать численность населения, строить и модернизировать производственные объекты, регулировать цены на рынке, вести торговлю с другими городами и решать критические проблемы. Также вам нужно заботиться о безопасности своей семьи и граждан в случае возможных социальных волнений или стихийных катастроф.

У вас есть много способов укрепить свой контроль над городом и расширить своё влияние в мире. Вы можете не только заниматься политическими интригами с другими правителями или духовными лидерами, но и прибегать к шантажу или наёму убийц. Вы также можете набирать армию и строить оборонительные сооружения, и выбирать между военным или мирным путём развития. Ваши воины могут владеть 7 видами оружия, 3 видами брони, а также использовать уникальные боевые умения.