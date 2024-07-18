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Norland 18.07.2024
Стратегия, Симулятор, Строительство, Средневековье
6.8 45 оценок

Симулятор средневекового королевства Norland вышел на ПК в раннем доступе Steam

monk70
Новости

Средневековая колониальная игра Norland от Hooded Horse и Long Jaunt вышла в раннем доступе Steam. Управляйте подающей надежды благородной семьей и проведите ее через испытания динамичного, живого (и вымышленного) мира. Впервые анонсированная в 2022 году, Norland успешно захватила воображение игроков по всему миру, войдя в топ-25 самых желаемых игр в Steam с почти 700 000 списков желаний.

Игра локализована с английского на немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, чешский, венгерский, турецкий, украинский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и японский языки.

Первоначальная сборка раннего доступа будет включать:

  • Богатый, динамичный мир, наполненный персонажами, от дворян (ключевых лидеров, которые контролируются напрямую) до крестьян, солдат и других неконтролируемых персонажей.
  • Множество различных взаимодействий персонажей, от уловок до переговоров, браков и многого другого.
  • Игроки могут взаимодействовать с другими политиями на карте мира — формировать союзы, создавать вассалов и вести войну с врагами.
  • Торговые и миграционные сети с глобальной рыночной динамикой.
  • Четыре уникальные культуры, а также уникальные регионы.
  • Масштабные сражения — собирайте армии для защиты королевства от бандитов или конкурирующих королевств или ведите завоевательные войны против ничего не подозревающих соседей.
  • Полностью реализованная технологическая система, которая опирается на знания, передаваемые от персонажа к персонажу.
  • Механика преступлений и наказаний, а также революции и восстания.
  • Несколько различных сценариев изменяют начальные условия и даже сложность прохождения.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Egik81

Как то не ахти пиксельность не ожидал. И цена в косарь завышена.

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Пользователь ВКонтакте

давай только не точь в точь 😃 // Andres Hanter

Original: https://i.ytimg.com/vi/S7MnkE_qxj8/maxresdefault.jpg
Original: https://i.ytimg.com/vi/S7MnkE_qxj8/maxresdefault.jpg
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