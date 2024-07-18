Симулятор средневекового королевства Norland вышел на ПК в раннем доступе Steam

Средневековая колониальная игра Norland от Hooded Horse и Long Jaunt вышла в раннем доступе Steam. Управляйте подающей надежды благородной семьей и проведите ее через испытания динамичного, живого (и вымышленного) мира. Впервые анонсированная в 2022 году, Norland успешно захватила воображение игроков по всему миру, войдя в топ-25 самых желаемых игр в Steam с почти 700 000 списков желаний.
Игра локализована с английского на немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, чешский, венгерский, турецкий, украинский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и японский языки.
Первоначальная сборка раннего доступа будет включать:
- Богатый, динамичный мир, наполненный персонажами, от дворян (ключевых лидеров, которые контролируются напрямую) до крестьян, солдат и других неконтролируемых персонажей.
- Множество различных взаимодействий персонажей, от уловок до переговоров, браков и многого другого.
- Игроки могут взаимодействовать с другими политиями на карте мира — формировать союзы, создавать вассалов и вести войну с врагами.
- Торговые и миграционные сети с глобальной рыночной динамикой.
- Четыре уникальные культуры, а также уникальные регионы.
- Масштабные сражения — собирайте армии для защиты королевства от бандитов или конкурирующих королевств или ведите завоевательные войны против ничего не подозревающих соседей.
- Полностью реализованная технологическая система, которая опирается на знания, передаваемые от персонажа к персонажу.
- Механика преступлений и наказаний, а также революции и восстания.
- Несколько различных сценариев изменяют начальные условия и даже сложность прохождения.
Как то не ахти пиксельность не ожидал. И цена в косарь завышена.
давай только не точь в точь 😃 // Andres Hanter