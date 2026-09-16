Noroi Ayashi: The th Oddity отправит школьницу в бесконечную петлю смерти

Издатель Game Source Entertainment и разработчики SuperNiche и Clover Lab анонсировали Noroi Ayashi: The ∞th Oddity — хоррор-стелс-экшен с временными петлями и элементами RTA. Игра выйдет в 2027 году на Switch 2, Switch и PC через Steam. Проект получит английскую и японскую локализации, а также поддержку традиционного и упрощённого китайского.

Главной героиней станет Сейра, участница журналистского клуба средней школы U. После загадочной смерти близкой подруги она вместе с товарищами начинает расследовать легенду о проклятой кукле Ая. Однако расследование принимает неожиданный оборот: поздней ночью Сейра оказывается одна внутри школы, где ей предстоит столкнуться с последствиями проклятия.

Сама история начинается с дневника Юрико, шестиклассницы, которая решила проверить правдивость городской легенды с помощью различных ритуалов. После её загадочной смерти дневник попадает к членам журналистского клуба, решившим разобраться в случившемся и выполнить последнюю просьбу подруги.

Школа станет главным местом действия игры, а семь местных тайн получат собственные способы выживания и устранения. Игрокам предстоит исследовать тёмные коридоры, искать подсказки и постепенно выяснять, как избежать каждой из угроз.

При этом первая попытка практически обречена на провал. Смерти становятся частью игрового процесса: игрок должен запоминать происходящее, анализировать ошибки и постепенно сокращать количество ненужных действий. Накопленные знания позволят выбирать более короткий маршрут и проходить очередную петлю быстрее.

За проектом также стоят известные представители японской игровой и манга-индустрии. Над визуальной частью и хоррор-составляющей работает мангака Ренсуке Ошикири, автор Hi Score Girl, LiverLeaf и Sayuri. Сценарием и продюсированием занимается Сохэй Ниикава, ранее работавший в Nippon Ichi Software над Rhapsody: A Musical Adventure, Disgaea и Hayarigami: Keishicho Kaii Jiken File.

Noroi Ayashi: The ∞th Oddity пока не получила точной даты релиза.