Анонсирована пошаговая тактическая игра про эпоху викингов Norse для ПК и консолей

Разработчик Arctic Hazard анонсировал Norse - пошаговую тактическую игру, действие которой происходит в Норвегии в эпоху викингов. Игра обещает "исторически достоверный" мир, в котором вы отправитесь на поиски мести, строя поселения, управляя общинами, создавая союзы и участвуя в тактических сражениях. Norse находится в разработке для PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Norse обещает возможность развивать и управлять своим поселением; вы будете "выносить приговоры, разрешать споры, назначать наказания и награды, инициировать крупные деревенские проекты". Вы также сможете набрать свою группу воинов, чтобы взять их с собой в пошаговые тактические бои, практиковать боевое искусство викингов, известные как "Глима", заключать союзы с другими кланами и торговать с ними, добывать и изготавливать предметы, открывать снаряжение и новые способности, и многое другое.

Arctic Hazard описывает сюжет Norse следующим образом: "Отправляйтесь в эпический поход за местью в роли Гуннара, молодого воина, чья судьба выкована в крови и предательстве. После того как вероломный Стейнарр Фар-Спир убивает его отца, ярла Грипра, и уничтожает его народ, путь Гуннара становится ясен: восстанавливаться, становиться союзником и подниматься, чтобы вернуть себе честь и справедливость".