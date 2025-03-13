ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Norse 2026 г.
Стратегия, Пошаговая, Тактика
7.7 19 оценок

Издательство Tripwire Presents выступит издателем тактической стратегии в суровом мире средневековой Норвегии - Norse

butcher69
Новости

Издательство Tripwire Presents и студия Arctic Hazard представляют Norse — тактическую пошаговую стратегию, переносящую игроков в суровый мир средневековой Норвегии. В 2025 году игра выйдет на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Главный герой — Гуннар, молодой воин, чей отец был предательски убит, а родное поселение оказалось на грани гибели. Теперь его цель — отомстить и вернуть себе трон. Для этого он должен возродить деревню, собрать клан и найти верных союзников. Однако мир викингов беспощаден: пока ты набираешь силу, враги не дремлют.

В Norse важны не только битвы, но и стратегия. Игроку предстоит управлять ресурсами, строить поселение, заключать союзы и принимать сложные решения. Бои обещают быть жестокими и реалистичными, без магии и сверхъестественных сил — только холодная сталь и мастерство Глима, боевого искусства викингов.

За проработанный сюжет отвечает Гайлс Кристиан, писатель и автор бестселлеров о викингах. Его история оживит этот мрачный мир, наполненный интригами и предательствами.

18
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Anomander Reyk

Задолбали эти викинги, и китайцы с японцами тоже)))...

3
Null Extremis

Хорошо, какая древняя культура тебе интересна?

-1
SHLUZ Null Extremis

Где египтяне, всякие индейцы майя, ацтеки, римляне в конце концов. Всё доят 3 эти несчастные мифологии

1
Suveren85 Null Extremis

Славянская. Вот тоже самое, но например про Сибирь и наших языческих богов.

0
Mystic_Fox

Expedition Vikings же есть)

1
Anton Shvyrkov

И ни одного загорелого скандинава?! Ребята и правда храбрые! :))

0
Сережаа

Вон баба воины есть, это тоже самое что добавить негров

-1
WerGC

довольно не плохо,расчлененку не забудьте

-1
borsic

Интересная херня, посмотрим.

-2