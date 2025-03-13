Издательство Tripwire Presents выступит издателем тактической стратегии в суровом мире средневековой Норвегии - Norse

Издательство Tripwire Presents и студия Arctic Hazard представляют Norse — тактическую пошаговую стратегию, переносящую игроков в суровый мир средневековой Норвегии. В 2025 году игра выйдет на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Главный герой — Гуннар, молодой воин, чей отец был предательски убит, а родное поселение оказалось на грани гибели. Теперь его цель — отомстить и вернуть себе трон. Для этого он должен возродить деревню, собрать клан и найти верных союзников. Однако мир викингов беспощаден: пока ты набираешь силу, враги не дремлют.

В Norse важны не только битвы, но и стратегия. Игроку предстоит управлять ресурсами, строить поселение, заключать союзы и принимать сложные решения. Бои обещают быть жестокими и реалистичными, без магии и сверхъестественных сил — только холодная сталь и мастерство Глима, боевого искусства викингов.

За проработанный сюжет отвечает Гайлс Кристиан, писатель и автор бестселлеров о викингах. Его история оживит этот мрачный мир, наполненный интригами и предательствами.