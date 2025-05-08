Тактическая сага о мести: представлен новый трейлер пошаговой стратегии Norse: Oath of Blood

Издатель Tripwire Presents и студия Arctic Hazard анонсировали, что Norse: Oath of Blood — пошаговая тактическая игра про викингов — выйдет на ПК и консолях до конца 2025 года.

Игрокам предстоит взять на себя роль юного воина Гуннара, чей отец, ярл Грипр, был предательски убит. В поисках мести Гуннар отправляется в суровые земли тёмной Норвегии, чтобы отомстить Стейнарру Фар-Спиру.

Вас ждёт строительство поселения, вербовка союзников и бои с враждебными кланами. Каждый выбор повлияет на судьбу героя, его альянсы и отношения. Игра сочетает жестокие сражения и политические интриги.