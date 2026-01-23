Кровная клятва откладывается: релиз пошаговой тактики Norse: Oath of Blood перенесли на 17 февраля

Издатель Tripwire Presents и студия Arctic Hazard объявили о переносе даты выхода пошаговой тактической игры Norse: Oath of Blood. Версия для PC теперь запланирована на 17 февраля 2026 года — ранее релиз ожидался 3 февраля. Консольные версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S и вовсе были отложены до весны.

Разработчики подчеркнули, что решение далось непросто, однако дополнительное время необходимо для доработки и полировки игрового процесса. По словам команды, цель переноса — довести проект до уровня качества, который соответствует их видению и уважает исходный материал, лежащий в основе Norse: Oath of Blood.

Arctic Hazard также заверила игроков, что работа над проектом идёт полным ходом. В ближайшие недели авторы обещают поделиться новыми подробностями: показать закулисье разработки, глубже раскрыть ключевые геймплейные механики и рассказать о будущем контенте.

В обращении к сообществу разработчики поблагодарили игроков за терпение и поддержку, признав, что новость о переносе может разочаровать. Тем не менее команда уверена, что ожидание оправдает себя, и с нетерпением ждёт момента, когда сможет представить NORSE: Oath of Blood широкой аудитории.

Релиз на PC состоится в Steam, Epic Games Store и GOG.