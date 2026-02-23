Масштабный патч для NORSE: Oath of Blood улучшил производительность и боевую систему

Для NORSE: Oath of Blood вышло масштабное обновление, которое затрагивает почти все элементы проекта — от производительности и боевой системы до интерфейса, аудио и кинематографических сцен. Разработчики называют патч одним из самых крупных с момента релиза.

В техническом плане команда переработала использование памяти текстур и систему уровней детализации (LOD) для окружения, персонажей и освещения. Это позволило заметно повысить общую производительность. Для ряда видов оружия активирована технология Nanite rendering, что положительно сказалось на качестве моделей без ущерба для стабильности.

Исправлено множество критических ошибок, включая зависания при загрузке сохранений — особенно в миссиях «A Debt of Blood» и «Battle of the Borg». В игру добавлена система предбоевых сохранений: они создаются при развёртывании отряда и не перезаписываются обычными автосейвами. Также отключено сохранение во время воспроизведения видеороликов, чтобы избежать повреждения файлов.

Существенные изменения коснулись баланса. Пересмотрены урон, стоимость очков действий и перезарядка способностей Bear Swipe, Death’s Kiss и Ullr’s Arrow. Обновлены наборы навыков и экипировка Гуннара и Сигрид. Устранена ошибка, из-за которой одинаковые вспомогательные предметы делили общее время отката.

Разработчики улучшили поведение ИИ врагов, их выбор целей и темп сражений в нескольких миссиях. Исправлены проблемы навигации и коллизий — юниты больше не проваливаются под карту и не покидают игровую зону. Переходы между геймплеем и кат-сценами стали плавнее.

Обновление затронуло и экономику деревни: скорректированы требования к ресурсам, улучшены анимации рабочих мест. Исправлены недочёты обучения, графических настроек и интерфейсных подсказок. Проведена масштабная работа над локализацией.

Наконец, переработано звуковое сведение, добавлены недостающие аудиотриггеры, улучшены освещение и ракурсы камеры в ряде сцен. Кат-сцены теперь корректно отображают выбранное игроком оружие. Судя по объёму правок, студия всерьёз нацелена вернуть проекту стабильность и доверие аудитории.